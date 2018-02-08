У США вважають, що Росія «успішно проникла» у виборчі системи деяких штатів

Про це заявила високопоставлений чиновник Міністерства внутрішньої безпеки США Джанетт Манфра





Представник американських спецслужб заявила, що Росії вдалося «успішно проникнути» в системи реєстрації виборців в кількох штатах у 2016 році.



Джанетт Манфра, яка не посаді помічника міністра займається питаннями кібербезпеки в Міністерстві внутрішньої безпеки США, заявила NBC News, що цілями Росії був 21 штат, і «у вкрай малій кількості з них» було дійсно здійснено проникнення.



Міністерство раніше попереджало ці штати, що Росія намагається зламати їх виборчі системи перед виборами 2016 року.



Саме Манфра першою повідомила Комітет Сенату з розвідки в червні минулого року, що ці штати були мішенню для російських хакерів напередодні виборів.



Раніше стало відомо, що хакери проникли в системи реєстрації виборців в Аризоні та Іллінойсі. Низка інших штатів, у тому числі Алабама, Каліфорнія, Колорадо і Флорида, підтвердили, що вони піддавалися атакам.



Офіційні особи повідомили NBC, що немає ніяких доказів, що в списки виборців вносилися будь-які зміни.



Міністерство внутрішньої безпеки офіційно повідомило виборчі органи в цих штатах, що вони піддавалися атакам.

Джей Джонсон, який очолював Міністерство внутрішньої безпеки США в період російських вторгнень, заявив NBC, що «2016 рік став "першим дзвінком" і тепер на штати і федеральні органи влади покладено обов'язок щось зробити в зв'язку з цим, перш ніж на нашу демократію буде здійснена нова атака».



«Ми змогли встановити, що сканування і зондування баз даних реєстрації виборців виходило від російської влади», - заявив Джонсон.



На думку американської національної розвідки, ці кроки були частиною більш широких зусиль Москви втрутитися в президентські вибори в США.



Порушені системи не мали відношення до підрахунку голосів чи результатів.



Дана інформація викликала широкі побоювання, що Росія або інший іноземний суб'єкт, можливо, шукає можливості для втручання у вибори в майбутньому за допомогою кібератак та іншої тактики.



Державний секретар Рекс Тіллерсон попередив у вівторок, що Росія вже намагається втрутитися в майбутні в цьому році проміжні вибори в США.



Однак в недавньому інтерв'ю виданню The Hill Манфра заявила, що їй невідомо про будь-які достовірні зусилля, пов'язані з проміжними виборами 2018 року, хоча ця загроза, як і раніше, викликає у неї занепокоєння.



«Я завжди буду тривожитися про це. Різні суб'єкти завжди будуть намагатися вплинути на наші демократичні процеси, - сказала вона. - Як країна, ми повинні бути в змозі протистояти цим спробам».



Міністерство проводить тести на вразливість і надає інші послуги штатам, які прагнуть зміцнити безпеку своїх виборчих систем напередодні майбутніх виборів.



Відомство також ділиться інформацією про кіберзагрози з співробітниками виборчих органів штатів.



В кінці січня директор ЦРУ Майк Помпео сказав, що у нього «є всі підстави очікувати», що Росія спробує втрутитися в проміжні вибори в листопаді 2018.



«У мене є всі підстави очікувати, що вони спробують зробити це», - заявив Помпео в інтерв'ю BBC. - Але я впевнений, що Америка зможе провести вільні і чесні вибори, і ми будемо чинити досить сильний опір, щоб їх вплив на наші вибори не був значним».

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