Державний секретар США Тіллерсон відвідає п’ять держав Близького Сходу

Держсекретар США Рекс Тіллерсон відправляється в турне по Близькому Сходу.

У столиці Йорданії – Аммані – Тіллерсон обговорить укладення нового меморандуму про взаєморозуміння щодо двосторонньої допомоги, а також проблеми регіону, такі як тривала криза в Сирії та ізраїльсько-палестинське питання.

Візит глави зовнішньополітичного відомства США до Туреччини пройде на тлі дедалі більшої напруженості між двома країнами-членами НАТО, які викликані цілим рядом розбіжностей, у тому числі питаннями, пов’язаними з правами людини і кризою в Сирії.

У Бейруті Тіллерсон зустрінеться з президентом Лівану Мішелем Ауном, прем’єр-міністром Саадом Гарірі і спікером парламенту Набігом Беррі. Мета візиту – висловити підтримку США ліванському народу і ліванським збройним силам.

Після цього Тіллерсон попрямує до Каїру, де зустрінеться з президентом Єгипту Абделем Фаттахом аль-Сісі і міністром закордонних справ Самехом Шукрі, щоб обговорити питання регіональної безпеки, а також ізраїльсько-палестинські відносини.

Тіллерсон також очолить делегацію США на зустрічі міністрів закордонних справ 74-х країн-членів Глобальної коаліції проти ІДІЛ у Кувейті. Крім того, він візьме участь у міжнародній конференції з відновлення Іраку.

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