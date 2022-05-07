Джил Байден в Словаччині подякувала за непохитну підтримку України

В суботу, 7-го травня, перша леді США Джил Байден прибула у столицю Словаччини, Братиславу. Під час офіційного візиту вона зустрілась із представниками місцевого посольства США.

Коментуючи візит американської першої леді, міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок відзначив, що це зокрема визнання вдячності США за допомогу, яку Братислава надає Києву.

"Раді вітати першу леді США в Словаччині. Її візит відображає наші чудові двосторонні відносини, а також вдячність за допомогу, яку ми надаємо Україні та біженцям, які тікають від війни. Також це демонструє цінність нашого Трансатлантичного Альянсу у важкі часи", - йдеться у заяві словацького міністра у Твіттері.

У посольстві США у Братиславі також наголосили на вдячності американської першої леді за допомогу, яку Словаччина надає Україні на тлі російської агресї. У дипвідомстві підкреслили, що Словаччина є цінним союзником НАТО.

"Ми маємо честь вітати першу леді США, доктора Джил Байден

у Словаччині. Вона особисто висловлює вдячність уряду, лідерам громадянського суспільства та народу Словаччини за непохитну підтримку України. Реакція Словаччини на агресію Росії в Україні довела, що Словаччина є цінним союзником НАТО", - йдеться на офіційній сторінці посольства США у Твіттері.

Нагадаємо, що нині посаду посолки США у Словацькій Республіці обіймає Бріджит Брінк. 25-го квітня цього року Білий Дім номінував її на посаду посолки США в Україні. Кандидатуру Брінк розглядатиме Комітет із закордонних справ Сенату США під час відкритих слухань у вівторок, 10-го березня о 14:30 за США/21:30 за Києвом.

Раніше цієї суботи, перша леді США зустрілась із першою леді Румунії Кармен Йоганніс. Дружина американського лідера висловила подяку за щедрість Румунії та підтримку українських переселенців.

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