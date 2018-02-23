Британський міністр закликає не забувати про загарбання Криму Росією

Міністр закордонних справ Борис Джонсон у статті для європейської преси нагадує про четверту річницю початку російської агресії проти України та порушення Москвою “такої великої кількості міжнародних угод, що їх нелегко усіх перерахувати”.

Борис Джонсон пише, що міжнародна спільнота повинна протидіяти Росії, зберігаючи санкції, допоки Москва контролює територію Криму і не виконує “Мінські угоди” щодо сходу України.

...ми повинні нагадати собі про надзвичайність того, що сталося і подвоїти налаштованість на захист наших цінностей та дотримання міжнародних законів.

​Джонсон, колишній провідний журналіст, починає статтю зі згадки про нічне зібрання 22 лютого у Кремлі, на якому президент Путін (за власним зізнанням російського лідера через рік в інтерв’ю) вирішили захопити Крим.

Британський урядовець підкреслює у статті головний факт: “Росія захопила в України 10 000 кв. миль і порушила перший принцип міжнародного права - що країни не можуть силою забирати території або змінювати кордони”.

“Чотирма роками після тієї події ми повинні нагадати собі про надзвичайність того, що сталося і подвоїти налаштованість на захист наших цінностей та дотримання міжнародних законів”, - читаємо у тексті, оригінал якого міститься на офіційній сторінці британського уряду.

Серед кількох прикладів порушених угод міністр називає 2-гу статтю Хартії ООН, Гельсінський акт, Російсько-український договір про дружбу та пряме зобов’язання Москви поважати територіальну цілісність України, записане в Будапештському меморандумі 1994 року.

Борис Джонсон зауважує, що західне стримування Росії не суперечить намаганням діалогу з Москвою.

“Нашим гаслом щодо Росії має бути “співпрацювати, але бути насторожі” і обидві частини цієї формули треба виконувати однаково наполегливо. Але ми ніколи не повинні забувати жахливі наслідки того пізнього вечірнього зібрання у Кремлі”, - закінчує міністр.

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