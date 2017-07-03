Органи правопорядку будуть гарантувати безпеку під час відзначень Дня Незалежності Сполучених Штатів

Напередодні Дня Незалежності Сполучених Штатів, коли вся країна готується до святкувань, місцеві органи правопорядку і федеральні установи докладають спільних зусиль для того, щоб святкування пройшли спокійно.

Понад три мільйони людей, як передбачається, будуть дивитися найбільші в країні феєрверки в Нью-Йорку. І хоча управління поліції не виявило будь-якої загрози під час відзначень, мер міста Білл де Бласіо заявив, що буде розгорнуто агентів для боротьби з тероризмом та «добре озброєних» службовців поліції.

Згідно з передбаченнями, до Вашингтона прибудуть сотні тисяч людей для участі у святкових відзначеннях, які включатимуть концерт біля Капітолію і феєрверки. Минулого тижня начальник вашингтонської поліції Пітер Ньюзгем заявив, що немає загроз відзначенням, але поліція буде готовою на всяк випадок.

Перед запланованими відзначеннями поліція встановила огорожу в районі паркової частини центру столиці та контрольно-пропускні пункти.

У Бостоні поліція також заявила, що буде присутньою у великій кількості, хоча немає інформації про будь-яку загрозу безпеці громадськості.

Місцеві органи правопорядку, у співпраці з Федеральним бюро розслідувань, користуватиметься дронами для контролю натовпу та подій під час феєрверків. Як передбачається, на цей показ прибуде до 500 тисяч глядачів.

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