Капелан Нацгвардії Нью-Йорка розповів у Львові як ветерани США долають ПТСР

Майор Ендрю Ейрс з Національної гвардії Нью-Йорка, капелан спільної міжнародної навчальної групи в Україні, поділився досвідом американських збройних сил у подоланні посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Розмова з українськими медиками, психологами, капеланами та юристами відбулась під час круглого столу 7 лютого, повідомляє американське військове видання National Guard.

"Це тема з якою ми в Сполучених Штатах вже маємо справу певний час, - сказав Ейрс, - у нас один капелан на кожний підрозділ. Це означає один капелан на кожні 400 – 500 військовослужбовців. У нас також в підрозділах є психологи та радники".

Коли ми перебуваємо в зоні бойових дій, наші капелани активно долучаються до підготовки військових до повернення до сімей та громад вдома

Кількість бойових ветеранів в українських збройних силах зростає, і багато з них страждають на ПТСР.

"Коли ми перебуваємо в зоні бойових дій, наші капелани активно долучаються до підготовки військових до повернення до сімей та громад вдома, - пояснив Ейрс, - коли солдат повертається додому з завдання, сухопутні сили надають йому можливість отримати допомогу, якщо починає з’являтись ПТСР".

Представник Львівської обласної лікарні зазначив під час виступу на конференції, що дослідження виявили, що у 43 з 110 ветеранів (39.1%) є певні психологічні проблеми, наголошує видання.

Ейрс також привернув увагу до важливості надання духовної допомоги. "Один з найбільших активів нашої спільноти, - додав Ейрс, - це існування багатьох груп вірян, які проводять події на вихідних для духовної підтримки".

"У нас також є ветерани в громаді, які добровільно допомагають військововим, що повертаються зі служби", - зазначив Ейрс.

"Серед іншого, ми виявили, що бойовим ветеранам зручніше спілкуватись з іншими бойовими ветеранами, і ми намагаємось забезпечити, щоб вони могли спілкуватись з кимось, хто має подібний досвід", - наголосив він.

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