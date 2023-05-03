Держдеп вивчає, чи Кара-Мурза є "неправомірно затриманий" - Блінкен

Держдепартамент США вивчає питання, чи визнати російського журналіста та політичного діяча Володимира Кара-Мурзу “неправомірно затриманим” у Росії, про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час дискусії з нагоди Міжнародного Дня свободи преси.

Статус "неправомірно затриманого" прирівнюється до статусу заручника та передбачає ширші повноваження Держдепу у справі звільнення затриманої особи.

На питання, чому ув’язненого журналіста та опозиційного активіста Кара-Мурзу Держдеп США не вніс до списку “неправомірно затриманих”, хоча в росіянина є статус на постійне проживання у США, а його дружина - громадянка США, Ентоні Блінкен відповів, що статус цього затримання вивчають у Держдепі.

“Коли справа доходить до визначення "неправомірного затримання", є процес і є чіткі критерії. Але також ці випадки розвиваються. Коли ми дізнаємося більше, коли ми повністю будемо розуміти обставини, деталі, яке ставлення до людей, які опинились в схожій ситуації, все це враховується у визначенні незаконного затримання. Тому ці рішення зазвичай не ухвалюються відразу. Є процес і критерії, які ми застосовуємо. І це жодним чином не передбачає конкретного рішення, яке ми можемо ухвалити. Ми продовжуємо розглядати цю та інші справи”, - розповів державний секретар США Ентоні Блінкен.

У квітні Державний департамент США визнав "неправомірно затриманим" журналіста WSJ Евана Гершковича, якого в Росії заарештували за звинуваченням у шпигунстві. Тож тепер за його справу взявся спеціальний підрозділ Держдепу, який займається переговорами про звільнення заручників та інших людей, які вважаються неправомірно затриманими за кордоном.

17 квітня Московський міський суд засудив журналіста та опозиційного активіста Володимира Кара-Мурзу до 25 років колонії суворого режиму. Його звинуватили в державній зраді, у поширенні фейків про російську армію та у співпраці з небажаною організацією.

Сам Кара-Мурза, коментуючи вирок, заявив: "25 років – це найвищий бал, який я міг отримати за те, що я робив, у що я вірю як громадянин, як патріот, як політик. Виходить, я робив усе правильно".

Раніше, як повідомляв Голос Америки, Сполучені Штати наклали санкції на громадян Росії, причетних до порушень прав людини щодо Володимира Кара-Мурзи.

Уряди та правозахисні організації по всьому світу закликали звільнити Кара-Мурзу.

У травні 2022 року Amnesty International визнала Кара-Мурзу в'язнем сумління.