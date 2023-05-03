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- Голос Америки
Держдеп вивчає, чи Кара-Мурза є "неправомірно затриманий" - Блінкен
Держдепартамент США вивчає питання, чи визнати російського журналіста та політичного діяча Володимира Кара-Мурзу “неправомірно затриманим” у Росії, про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час дискусії з нагоди Міжнародного Дня свободи преси.
Статус "неправомірно затриманого" прирівнюється до статусу заручника та передбачає ширші повноваження Держдепу у справі звільнення затриманої особи.
На питання, чому ув’язненого журналіста та опозиційного активіста Кара-Мурзу Держдеп США не вніс до списку “неправомірно затриманих”, хоча в росіянина є статус на постійне проживання у США, а його дружина - громадянка США, Ентоні Блінкен відповів, що статус цього затримання вивчають у Держдепі.
“Коли справа доходить до визначення "неправомірного затримання", є процес і є чіткі критерії. Але також ці випадки розвиваються. Коли ми дізнаємося більше, коли ми повністю будемо розуміти обставини, деталі, яке ставлення до людей, які опинились в схожій ситуації, все це враховується у визначенні незаконного затримання. Тому ці рішення зазвичай не ухвалюються відразу. Є процес і критерії, які ми застосовуємо. І це жодним чином не передбачає конкретного рішення, яке ми можемо ухвалити. Ми продовжуємо розглядати цю та інші справи”, - розповів державний секретар США Ентоні Блінкен.
У квітні Державний департамент США визнав "неправомірно затриманим" журналіста WSJ Евана Гершковича, якого в Росії заарештували за звинуваченням у шпигунстві. Тож тепер за його справу взявся спеціальний підрозділ Держдепу, який займається переговорами про звільнення заручників та інших людей, які вважаються неправомірно затриманими за кордоном.
17 квітня Московський міський суд засудив журналіста та опозиційного активіста Володимира Кара-Мурзу до 25 років колонії суворого режиму. Його звинуватили в державній зраді, у поширенні фейків про російську армію та у співпраці з небажаною організацією.
Сам Кара-Мурза, коментуючи вирок, заявив: "25 років – це найвищий бал, який я міг отримати за те, що я робив, у що я вірю як громадянин, як патріот, як політик. Виходить, я робив усе правильно".
Раніше, як повідомляв Голос Америки, Сполучені Штати наклали санкції на громадян Росії, причетних до порушень прав людини щодо Володимира Кара-Мурзи.
Уряди та правозахисні організації по всьому світу закликали звільнити Кара-Мурзу.
У травні 2022 року Amnesty International визнала Кара-Мурзу в'язнем сумління.
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- Голос Америки
У Білому домі відповіли, чи вплинуть заяви про "удар по Кремлю" на допомогу США Україні
США оголосили новий американський пакет військової допомоги Україні обсягом у 300 мільйонів доларів. Туди увійшли боєприпаси для гармат HIMARS і гаубиць, протитанкові ракети, ракети, вантажівки для транспортування важкої техніки, обладнання для знесення укріплень й запчастини.
Вперше оборонна допомога Україні включає також Hydra-70 - це некерована авіаційна ракета малої дальності, що може допомогти Україні послабити російські наземні позиції та забезпечити підтримку з повітря контрнаступу українських сил.
Військова техніка спрямовуватиметься із надлишкових армійських запасів в межах повноважень президента США. Це 37-й пакет безпекової допомоги Україні від початку повномасштабного російського вторгнення, загальна сума допомоги сягає 36 мільярдів доларів.
Під час брифінгу у Білому домі журналісти запитали, чи заяви російської влади про нібито "атаки на Кремль" з боку ЗСУ вплинуть на американську допомогу Україні. Прес-секретарка адміністрації президента США Карін Жан-П'єр відповіла: "З початку цієї війни Сполучені Штати, безумовно, не заохочують і не уможливлюють те, щоб Україна завдавала ударів за межами своїх кордонів. Ми дуже чітко сказали про це. Але знову ж таки, я не хочу вдаватися до спекуляцій щодо автентичності цих повідомлень".
Жан-П'єр додала, що сьогоднішнє оголошення нового пакету допомоги "свідчить про відданість" США підтримці України.
Схоже повідомлення озвучив і заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател: "Ми досить чітко та послідовно говорили, що ми продовжуватимемо підтримувати наших українських партнерів стільки, скільки буде потрібно... Я не хочу говорити про автентичність цього [звинувачень Кремля - ред.]. Але ми також були чіткими та послідовними, коли сказали, що ми не заохочували та не сприяли українцям в ударах за межами України".
Раніше державний секретар США заявив, що скептично сприймає заяви Росії, зокрема про те, що Україна атакувала дроном Червону площу. Ентоні Блінкен сказав, що США не мають фактів за цим інцидентом, втім вважають, що Україна може самостійно вирішувати, як повертати власну територію.
"По-перше, я бачив ці повідомлення і я жодним чином не можу їх підтвердити. Ми просто не знаємо. По-друге, я б сприймав усе, що надходить із Кремля, з дуже великим скептицизмом. То ж, подивимось, якими будуть факти", - сказав Блінкен.
"Ми боремось за нашу державу - і суто на нашій землі, і суто за кожну людину України... Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву, - так закиди російської сторони прокоментував президент України Володимир Зеленський. - Ми боремось на власній території, захищаємо свої села і міста".
За його словами, "у Росії немає перемог", тож президент Путін "більше не може мотивувати своє суспільство" і" відправляти просто так на смерть своїх військових", тож ці звинувачення про нібито замах на російського президента покликаний підтримати наратив Кремля.
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