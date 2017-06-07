Росія спростовує повідомлення про злам сайту Державного інформаційного агентства Катару

Російські офіційні особи заперечують звинувачення в тому, що російські хакери зламали сайт державного інформаційного агентства Катару і опублікували підроблену новину, яка призвела до розколу між Катаром і іншими арабськими країнами.

Спецпредставник президента РФ з питань кібербезпеки повідомив агентству Інтерфакс у середу, що доповідь CNN у вівторок не містить жодних доказів, що саме уряд Росії стоїть за історією з новиною.

Окремо Володимир Джабаров, заступник голови комітету закордонних справ у верхній палаті парламенту, в середу відхилив звинувачення як «спробу штовхнути США проти Росії в ролі ключових гравців на Близькому Сході».

Джабаров підкреслив, що повідомлення показує, що «світ зійшов з розуму – що б не трапилося, у всьому є російський слід, слід російських хакерів».

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