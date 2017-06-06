Столтенберґ: НАТО буде зміцнювати оборону і продовжувати діалог з Росією

Генеральний секретар альянсу заявив, що впевнений у прихильності Трампа НАТО, яка проявляється не тільки на словах, а й на ділі Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що члени альянсу займають єдину позицію щодо Росії. За його словами, подібної єдності не спостерігалося багато років.

В інтерв’ю Сербської службі «Голосу Америки» Столтенберґ підкреслив, що НАТО віддане справі зміцнення своєї оборони і в той же час має намір продовжувати діалог з Росією.

«Такий подвійний підхід означає, що ми повинні бути сильними, повинні забезпечувати надійне стримування і захист. З цієї причини ми займаємося найбільшим зміцненням нашої колективної оборони у відповідь на дії Росії в Україні, – заявив Столтенберґ. – Це непростий діалог, але саме тому діалог важливий».

Даний підхід є сучасною версією «подвійного рішення» НАТО, прийнятого в роки «холодної війни», що поєднувало розгортання американських ракетних систем з пропозиціями про проведення переговорів з Москвою про радянські сили в Східній Європі.

В останні місяці питання оборони НАТО виявилися в центрі уваги в зв’язку з вступом на посаду президента США Дональда Трампа і його закликами до союзників збільшити витрати на оборону.

Багатьох союзників з альянсу розчарувало те, що в своєму виступі на травневому саміті глав держав НАТО в Брюсселі Трамп не згадав про підтримку США Статті 5 основоположного договору альянсу, в якій закріплений принцип колективної оборони.

Однак Столтенберґ заявив, що члени адміністрації Трампа, включаючи президента, багато разів висловлювали підтримку НАТО.

«Президент Трамп на різних зустрічах і в ході прес-конференції зі мною в Білому домі в квітні говорив про свою прихильність НАТО», – сказав Столтенберґ.

Він додав, що ця прихильність проявляється не тільки на словах, а й на ділі.

«Бюджетна пропозиція, з якою адміністрація виступила лише тиждень тому, передбачає 40-відсоткове фінансування американської військової присутності в Європі. Більше військ, більше навчань, більше інвестицій в інфраструктуру, поставки техніки. Все це підкреслює і демонструє прихильність США НАТО», – сказав Столтенберґ.

Щодо заклику до союзників робити більше для боротьби з тероризмом, Столтенберґ сказав, що альянс уже відіграє важливу роль у контр-тероризмі.

«Нам потрібен всеохопний підхід. Нам, очевидно, потрібна політика, правоохоронні органи, цивільна розвідка. Але ми також мусимо посилити нашу політичну та ідеологічну боротьбу проти цієї ідеології насильства і цього роду екстремізму. Ми повинні також порушити питання деякої нестабільності, яка заохочує і підтримує цього виду атаки, які ми бачимо на наших вулицях».

НАТО вже встановило спеціальне відділення для ширшого обміну розвідувальною інформацією серед союзників для покращення боротьби з тероризмом, який поширюється з Близького Сходу та інших регіонів світу.

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