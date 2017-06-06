Батіг і пряник для Кремля від Трампа - 10 кроків, які радять президенту США щодо Мінська

Адміністрація президента США Дональда Трампа має ініціювати новий поштовх до поновлення Мінського процесу та домагатись встановлення чіткого терміну виконання вимог, закладених у Мінські угоди - грудень 2017 року. У разі успіху Мінського процесу, Україна зможе сфокусуватись на проведенні реформ. Окрім того, успіх Мінська може створити основу для покращення відносин між США та Росією. Про це йдеться в аналітичній публікації, оприлюдненій у травні дослідницьким центром Transatlantic Academy. Автором публікації є Майкл Кіммедж (Michael Kimmage - прим. ГА), професор історії Католицького університету, що у Вашингтоні.

Адміністрація Трампа має також донести до відома Росії, що в разі, якщо прогресу не буде досягнуто, вона розгляне цілу низку карних дій, від посилення санкцій до озброєння України

"У цілому світі, багато країн спостерігають за Мінським процесом та роблять висновки щодо сили Заходу: у цьому сенсі, Мінські угоди стали символом відданості Заходу забов'язання та його сили. Сумніви у відданості Заходу цьому процесу, не кажучи вже про провал Мінська, завдадуть шкоди і США, і їх європейським союзникам. Через це адміністрація Трампа має публічно засвідчити свою зацікавленість у Мінському процесі та у збереженні санкційного режиму щодо Росії до тих пір, доки не буде виконано усіх кроків, передбачених Мінськими угодами", - пише експерт.

Дослідник радить адміністрації США наполягати на встановленні грудня 2017 року як граничного терміну виконання послідовних кроків, передбачених Мінськими угодами, і радить низку кроків заради досягнення цієї мети.

Попередні консультації з Україною та Росією мають дозволити переписати Мінські угоди з тим, щоб отримати чітке формулювання кроків, виконання, або відхід від яких, буде легко відстежувати.

1. США мають провести переговори з приводу Мінська з Німеччиною, Францією, Британією, ЄС та іншими європейськими партнерами, і погодити спільні цілі в питаннях Донбасу та безпеки України.

2. Приватно адміністрація Трампа має обговорити із європейськими союзниками питання членства у НАТО та політики відкритих дверей щодо України.

Тут дослідник радить відмовитись від обіцянки членства у НАТО для України, зберігши хіба що теоретично можливість членства в альянсі для Києва.

"Жодна значна західна країна не хоче членства України у НАТО. Членство України перетне численні червоні лінії, проведені Росією. Воно також унеможливить захист альянсу, бо додасть йому майже 3 000 кілометрів спільного кордону з Росією на морі та суходолі. Включння України до НАТО знищило б альянс", - пише Кіммедж.

Заохочення може варіюватись від деякого послаблення санкцій (для Росії) та посилення фінансової допомоги (для України) до тіснішої співпраці у питаннях європейської безпеки (для Росії)

3. США мають запевнити Україну, що США віддані українському суверенітету, реформам в Україні, збереженню санкцій, накладених на Росію через анексію Криму, та наданню Києву фінансової та іншої допомоги протягом тривалочого часу.

4. Адміністрація Трампа має провести приватні переговори з Києвом з приводу Мінських угод, щоб визначити, які їх вимоги є реалістичними з точки зору українського суспільства.

5. США мають провести відкриту дискусію з Росією з приводу цілей Росїі на Донбасі, застережень Москви з приводу ситуації у регіоні та найкращих дипломатичних шляхів вирішення української кризи.

"Адміністрація Трампа має чітко заявити, що вона готова працювати з Росією над конструктивним вирішенням, і що прогрес значно покращить відносини США - Росія. Адміністрація Трампа має також донести до відома Росії, що в разі, якщо прогресу не буде досягнуто, вона розгляне цілу низку карних дій, від посилення санкцій до озброєння України", - пише експерт.

6. США мають грати провідну роль у пожвавленні дипломатичного процесу, але при цьому не змінювати Нормандського формату, адже такий крок, вважає автор, перетворив би Мінський процес по суті на двосторонні переговори США та Росії.

7. Адміністрація Трампа має допомогти запровадженню чіткого граничного терміну виконання умов Мінських угод - до грудня 2017 року.

8. Присутність міжнародних миротворців має лишатись одним із можливих варіантів дій, адже може (?) стати механізмом виконання режиму припинення вогню.

Оновлений Мінський процес має передбачати як захочення за виконання вимог, так і покарання за нехтування ними

9. Попередні консультації із Україною та Росією мають дозволити переписати Мінські угоди з тим, щоб отримати чітке формулювання кроків, виконання, або відхід від яких, буде легко відстежувати.

10. Оновлений Мінський процес має передбачати, як заохочення за виконання вимог, так і покарання за нехтування ними.

"Заохочення може варіюватись від деякого послаблення санкцій (для Росії) та посилення фінансової допомоги (для України) до тіснішої співпраці у питаннях європейської безпеки (для Росії). Покарання може варіюватись від посилення санкцій до надання летальних озброєнь Україні (так можна карати Росію) - до послаблення фінансової допомоги Україні (варіант покарання офіційного Києва)", - пропонує дослідник.

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