"Їх філософія – гроші та влада", - сенатор-респубілканець США поділився враженнями від візиту до РФ

Сенатор США, який щойно повернувся з візиту до Росії, де він перебував в складі делегації Конгресу на початку липня, переконаний, що Путіну довіряти не варто. Сенатор порівняв спілкування з урядом Росії зі «спілкуванням з мафією», повідомляє АР.

Коментуючи свій візит, сенатор-республіканець Джон Кеннеді сказав, що зустрічі часом були «сварливими». Він також назвав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова «забіякою».

«В Росії немає політичної філософії. Це як запитувати про те, яка політична філософія у мафії», - Кеннеді сказав журналістам в понеділок.

«Їх філософія – гроші та влада. Це філософія Путіна. Він править залізною рукою», - відзначив Кеннеді. Він також наголосив, що Росія «не має вільної преси», а існує велика різниця між елітами і звичайними росіянами. Він також зазначив, що росіяни «заслуговують на краще».

Сенатор наголосив, що він не бачить проблем в тому, щоб Трамп приватно зустрічався з Путіним, однак зазначив, що від саміту не варто очікувати дипломатичних проривів.

«Путіну на можна довіряти, - сказав Кеннеді. – Краще, що ми можемо зробити, це намагатись його стримувати».

Кеннеді заявив, що сенатори різко заявили росіянам про неприпустимість втручання до виборів, як під час виборів 2016 року.

Вважаю, важливо було подивитись їм у вічі і сказати: "гей, ми знаємо що ви робите".

Сенатори попередили росіян, що, якщо вони втрутяться до виборів в листопаді, Конгрес «введе проти вас санкції, навіть потужніші, ніж є на тепер».

У відповідь, росіяни заперечили втручання, сказав законодавець.

«Вважаю, важливо було подивитись їм у вічі і сказати: «гей, ми знаємо що ви робите», - зауважив Кеннеді.

«Справді, це як мати справу з мафією», - зробив висновок Кеннеді.

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