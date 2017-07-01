Мішеннями хакерів стали американські ядерні та енергетичні компанії

Зловмисники використовують технологію «фішингу»





Міністерство внутрішньої безпеки США і Федеральне бюро розслідувань цього тижня попередили американські компанії про атаки хакерів, цілями яких є компанії ядерного, енергетичного та промислового секторів.



Хакери використовують відому технологію «фішингу» - вид шахрайства, який полягає у розсилці електронних листів від імені адресатів, яким довіряє користувач. Відкриття таких листів може призвести до зараження комп'ютера і цілої комп'ютерної системи шкідливими програмами.



Міністерство внутрішньої безпеки відзначило, що в низці випадків зловмисникам-шахраям вдалося досягти мети, однак невідомо про які підприємства йдеться і наскільки серйозної завдано хакерами шкоди.

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