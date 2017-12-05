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"Агенти ФБР не бігали з пістолетами по Києву". Ситник та Холодницький в США прокоментували співпрацю з ФБР

Назар Холодницький

"Наскільки я знаю, як прокурор, який наглядав над цими справами, діяльність ФБР зводилася до консультування і власне до тих дій, які проводились в рамках Меморандуму", - заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в коментарі журналістці Української служби "Голосу Америки" Тетяні Ворожко.

Вони (в ФБР – Г.А.) трохи шоковані таким поворотом подій, тому що вони допомагали не тільки Антикорупційному бюро
Артем Ситник

"Я не можу коментувати слова Генерального прокурора, я можу підтвердити, що у НАБУ, на підставі укладених меморандумів, є певна співпраця не тільки з ФБР, але і з іншими установами", - відреагував Холодницький на нещодавню заяву Генерального прокурора України Юрія Луценка про незаконність співпраці НАБУ та іноземних спецслужб.

"Звичайно, що вони (в ФБР – Г.А.) трохи шоковані таким поворотом подій, тому що вони допомагали не тільки Антикорупційному бюро", - наголосив керівник НАБУ Артем Ситник, в окремому коментарі Українській службі "Голосу Америки".

Після слів як керівництва НАБУ, так і Генеральної прокуратури, у багатьох склалося враження, що ФБР, знаєте, як агенти "Малдер і Скаллі" бігали по Києву з пістолетами і стріляли корупціонерів
Назар Холодницький

"У них є співпраця практично з усіма правоохоронними органами. Але чомусь саме з цієї операції у генерального прокурора виникла думка, що хтось там, якась спецслужба іноземна незаконно працює на території України. Чесно кажучи, це дуже погано", - відзначив Ситник.

"Я скажу відверто, - зауважив Холодницький. - В Україні зараз трохи викривлена ситуація. І після слів як керівництва НАБУ, так і Генеральної прокуратури, у багатьох склалося враження, що ФБР, знаєте, як агенти "Малдер і Скаллі" бігали по Києву з пістолетами і стріляли корупціонерів".

"Ні, не так. Роботу робили і повинні робити агенти НАБУ як уповноважений орган", - наголосив Холодницький. ФБР представляє американський уряд, а це, на думку очільника САП, є сторона, яка "нам реально допомагає і у створенні антикорупційних органів, і у розвитку їх діяльності".​

Ситник, в свою чергу, відзначив, що раніше Генеральний прокурор вітав співпрацю між Антикорупційною прокуратурою та ФБР.

"Була конкретна справа – так звана бурштинова справа, коли у нас був брифінг з антикорупційним прокурором і ми сказали, що ми викрили схему, і викриття відбувалось за участю наших американських колег з ФБР в рамках меморандуму, який підписаний два роки тому назад", - нагадав Ситник.

"Тоді Генеральний прокурор з парламентської трибуни заявив, що це - блискуча операція, все добре. Чому зараз у тій же самій ситуації, при тій же самій співпраці, при тому ж самому меморандумі, заявляється про те, що виявляється, що ФБР, яке допомагало в розслідуванні вбивства Павла Шеремета, інших справ – чому зараз це поза законом, чесно кажучи, дуже важко коментувати", - заявив Ситник.

Артем Ситник та Назар Холодницький цього тижня в Вашингтоні беруть участь в Глобальному форумі з повернення активів, де, поряд з іншими питаннями, розглядається повернення активів, набутих шляхом здійснення злочинної діяльності в Україні.

Час-Тайм. Держсеретар США їде до Європи: Тіллерсон та Лавров обговорять Україну

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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