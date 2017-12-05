"Агенти ФБР не бігали з пістолетами по Києву". Ситник та Холодницький в США прокоментували співпрацю з ФБР

"Наскільки я знаю, як прокурор, який наглядав над цими справами, діяльність ФБР зводилася до консультування і власне до тих дій, які проводились в рамках Меморандуму", - заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в коментарі журналістці Української служби "Голосу Америки" Тетяні Ворожко.

Вони (в ФБР – Г.А.) трохи шоковані таким поворотом подій, тому що вони допомагали не тільки Антикорупційному бюро

"Я не можу коментувати слова Генерального прокурора, я можу підтвердити, що у НАБУ, на підставі укладених меморандумів, є певна співпраця не тільки з ФБР, але і з іншими установами", - відреагував Холодницький на нещодавню заяву Генерального прокурора України Юрія Луценка про незаконність співпраці НАБУ та іноземних спецслужб.

"Звичайно, що вони (в ФБР – Г.А.) трохи шоковані таким поворотом подій, тому що вони допомагали не тільки Антикорупційному бюро", - наголосив керівник НАБУ Артем Ситник, в окремому коментарі Українській службі "Голосу Америки".

Після слів як керівництва НАБУ, так і Генеральної прокуратури, у багатьох склалося враження, що ФБР, знаєте, як агенти "Малдер і Скаллі" бігали по Києву з пістолетами і стріляли корупціонерів

"У них є співпраця практично з усіма правоохоронними органами. Але чомусь саме з цієї операції у генерального прокурора виникла думка, що хтось там, якась спецслужба іноземна незаконно працює на території України. Чесно кажучи, це дуже погано", - відзначив Ситник.

"Я скажу відверто, - зауважив Холодницький. - В Україні зараз трохи викривлена ситуація. І після слів як керівництва НАБУ, так і Генеральної прокуратури, у багатьох склалося враження, що ФБР, знаєте, як агенти "Малдер і Скаллі" бігали по Києву з пістолетами і стріляли корупціонерів".

"Ні, не так. Роботу робили і повинні робити агенти НАБУ як уповноважений орган", - наголосив Холодницький. ФБР представляє американський уряд, а це, на думку очільника САП, є сторона, яка "нам реально допомагає і у створенні антикорупційних органів, і у розвитку їх діяльності".​

Ситник, в свою чергу, відзначив, що раніше Генеральний прокурор вітав співпрацю між Антикорупційною прокуратурою та ФБР.

"Була конкретна справа – так звана бурштинова справа, коли у нас був брифінг з антикорупційним прокурором і ми сказали, що ми викрили схему, і викриття відбувалось за участю наших американських колег з ФБР в рамках меморандуму, який підписаний два роки тому назад", - нагадав Ситник.

"Тоді Генеральний прокурор з парламентської трибуни заявив, що це - блискуча операція, все добре. Чому зараз у тій же самій ситуації, при тій же самій співпраці, при тому ж самому меморандумі, заявляється про те, що виявляється, що ФБР, яке допомагало в розслідуванні вбивства Павла Шеремета, інших справ – чому зараз це поза законом, чесно кажучи, дуже важко коментувати", - заявив Ситник.

Артем Ситник та Назар Холодницький цього тижня в Вашингтоні беруть участь в Глобальному форумі з повернення активів, де, поряд з іншими питаннями, розглядається повернення активів, набутих шляхом здійснення злочинної діяльності в Україні.

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