Президент Трамп розраховує на позитивні результати зустрічі з лідером КНДР

Президент Трамп заявив, що є великий шанс, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зробить те, «що корисне для його народу і людства» шляхом усунення ядерної зброї з Корейського півострова.

В середу вранці президент заявив на сторінці у Twitter, що очікує своєї запланованої зустрічі з лідером КНДР, але підкреслив потребу тимчасового збереження «максимальних санкцій і тиску».

Китай заявив, що під час таємного візиту Кім Чен Ина до Пекіна він підтвердив відданість справі денуклеаризації Корейського півостирова і бажання розпочати переговори із Сполученими Штатами і Південною Кореєю.

Згідно з китайським інформаційним агентством Сіньхуа, Кім здійснив неофіційний візит від неділі до середи і мав зустріч з президентом Китаю Сінь Цзіньпіном.

Трамп заявив, що китайський лідер надіслав йому листа, в якому заявив, що зустріч з Кімом пройшла успішно, але що лідер Північної Кореї очікує зустрічі з Трампом.

Прес-секретар Білого дому Сара Гакабі Сандерс заявила: «Ми бачимо цей розвиток подій як додатковий доказ, що наша кампанія чинення максимального тиску створює відповідну атмосферу для діалогу з Північною Кореєю».

Дивіться також: Українці розробили пристрій, що виробляє мільйон кольорів фарби