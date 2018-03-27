У столиці Китаю перебувала високопоставлена делегація Північної Кореї

У столиці Китаю Пекіні з коротким візитом перебувала високопоставлена північнокорейська делегація. Це викликало припущення, що в Пекіні відбулася зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина з китайськими офіційними особами.

Засоби масової інформації повідомили, що потяг з північнокорейською делегацією відбув з Пекіна у вівторок пополудні за умов посиленої охорони. Проте невідомо, хто був на борту поїзда.

Здогади про те, хто очолював делегацію, почали з’являтися в понеділок після того, як відеозапис з японського телебачення показав старий зелено-жовтого кольору поїзд, який прибув до Пекіна. Повідомлено, що подібним поїздом користувався колишній лідер Кім Чен Ір – померлий батько Кім Чен Ина – коли у 2011 році відвідав Пекін.

Ані Північна Корея, ані Китай не подали деталей про візит.

Якщо повідомлення ЗМІ виявляться правдивими, то це перший візит північнокорейського лідера поза кордони своєї країни з часу приходу до влади у 2011 році, або його сестри, як відіграє дедалі більшу роль в дипломатичних заходах своєї країн.

Деякі експерти кажуть, що цей візит може бути ширшою зміною в закордонній політиці КНДР – переходом від протистояння до дипломатичних заходів.

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