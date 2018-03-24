Північна і Південна Кореї готуються до зустрічі лідерів обох країн

Північна Корея погодилась на зустріч наступного тижня з представниками Південної Кореї для опрацювання технічних питань і порядку денного міжкорейського саміту, який має відбутися наступного місяця. Про це повідомила Південна Корея.

Кожна із сторін надішле в четвер триособову делегацію до села Панмунджом у демілітаризованій зоні.

Делегацію КНДР очолить голова Північнокорейського комітету з мирного об’єднання країни, а південнокорейську делегацію – відповідний міністр.

Запланований на квітень саміт лідерів Північної Кореї і Південної Кореї відбудеться після недавньої участі КНДР у Зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї. Міжкорейський саміт відбудеться також перед зустріччю між президентом США Дональдом Трампом і керівником КНДР Кім Чен Ином. Передбачається, що зустріч на найвищому рівні відбудеться до кінця травня для опрацювання угоди про покладення краю ядерній програмі Північної Кореї.

Кім Чен Ин погодився обміркувати закінчення програми виготовлення ядерної зброї, яка може уразити континентальну частину США, і стримати дальші провокативні випробування зброї на час переговорів.

Рішення президента Трампа погодитись на переговори про денуклеаризацію Корейського півострова до кінця травня було несподіванкою як для його союзників, так і опонентів. Проте адмінінстрація Трампа заявила, що її кампанія чинення максимального тиску на КНДР залишається на місці до часу досягнення угоди. За правління Трампа Сполучені Штати очолили міжнародні зусилля накласти дедалі більші санкції на Північну Корею і підкреслили, що військові дії також можливі для покладення краю ядерній загрозі.

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