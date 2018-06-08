Трамп: лідер КНДР, можливо, буде запрошений до Білого дому

Президент Трамп заявив у четвер, що коли його переговори з Кім Чен Ином будуть успішними, він, можливо, запросить лідера КНДР до Білого дому.

«Відповідь, очевидно, позитивна, якщо все піде добре. І я думаю, що це було добре сприйнято. Гадаю, це йому б дуже сподобалося, відповів Трамп репортеру на запитання, чи він міг би запросити лідера Північної Кореї до Сполучених Штатів. – Отож, це може статися».

На початку цього тижня видання Bloomberg повідомило, що Трамп обмірковує можливість запропонувати Кіму другу зустріч між ними, можливо восени, в президентській резиденції на Флориді Мар-а-Лаго. Трамп не сказав у четвер коли і де могла б відбутися їх друга зустріч, якщо перша закінчиться успішно.

Він також залишив відкритою можливість, що він може залишити місце за столом переговрів, якщо вони пройдуть незадовільно.

«Все, що можу сказати, так це те, що я повністю готовий відійти від столу переговорів. Я зробив це раз перед тим. Ви мусите бути готовим відійти», сказав президент. «Я повністю готовий відійти. Це може статися, але, можливо, не буде потрібним. Надіюсь, це не буде необхідним, тому що я дійсно вірю, що Кім Чен хоче зробити щось, що матиме значення для його народу, для його родини і для нього самого».

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