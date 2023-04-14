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Екс-посолка США Марі Йованович презентувала мемуари, зокрема, про Україну
Американська дипломатка Марі Йованович, посолка США в Україні у 2016-2019 рр, презентувала книгу мемуарів Lessons from the edge (Уроки з краю), що охоплюють дипломатичну роботу Йованович в Україні, Вірменії, Киргизстані. А також про роки її роботи у США, зокрема, в період президентства Дональда Трампа, дії якого вона називала “залякуванням” та свідчила у справі про його імпічмент.
“В українців можемо багато чому вчитися. Щодо своєї демократії ми також повинні почати діяти так, наче від цього залежать наші життя”, - сказала Марі Йованович під час презентації мемуарів в Аспен Інституті у Вашингтоні.
Дипломатка відзначила “дорослість” українського громадянського суспільства та його зростання із 2001 р., коли вона розпочала роботу у посольстві США в Україні.
“Як відвойовують дітей від Росії, як українці об'єднуються, це і є реальне громадянське суспільство", - додала на підтвердження цієї думки ексміністерка фінансів України Наталія Яресько, яка модерувала презентацію. - Саме воно [громадянське суспільство - ред.] забезпечило успіх українського захисту. Бо лідерство важливе, але сам президент без людей, які діють разом всією країною, щоб захистити державу, не був би здатний на успіх. Цим Україна відрізняється від, наприклад, Білорусі”.
Як американські громадяни, ми також маємо стосунок до цієї війни. Це стосується нашої національної безпеки.Марі Йованович
Стосовно війни Росії проти України, Йованович наголосила під час презентації: “Як американські громадяни, ми також маємо стосунок до цієї війни. Це стосується нашої національної безпеки. Погоджуюся із президентом Зеленським, який сказав Конгресу, що допомога Україні – це не благодійність, а інвестиція у безпеку. Коли подивитеся, що Росія зробила у Грузії, Сирії, ви розумієте, що ми не можемо дозволити їй робити це далі. Росія хоче відродити імперію”.
Йованович переконана, що США повинні допомагати Україні перемогти у війні, інакше доведеться мати справу з подальшими загарбницькими діями Росії, а також діями інших автократій, які наразі “спостерігають, як реагує світ, коли хтось дозволяє порушувати міжнародні правила”.
“Як ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти - ось питання, яке ми повинні собі ставити”,- каже Йованович.
На питання про Китай, Йованович зауважила: “Якби я була українкою, я б не довіряла Китаю. Вони досить близькі до Росії. Ми знаємо, що Зеленський запросив китайського лідера до Києва, але Китай не готовий наразі до такого візиту”.
Серветки й маленький дзен-садок із піском у посольстві
У книзі Йованович розповідає про колектив посольства США як спільноту, про “родинні” заходи посольської громади, спільні побоювання щодо радіації з Чорнобиля, про спільні відзначення як свят, так і втрат, чи болісних сумних подій.
Ми мали багато причин для стресу. Було стільки сліз, що на моєму столі для перемовин стояли серветки й маленький дзен-садок із піском, крихітними камінчиками та мініатюрними граблями, щоб запропонувати людям робити щось руками під час обговорення складних тем”, - розповідається у книзі.
Шість переїздів і 20 років по тому я все ще маю цю прекрасну бордову писанку.Марі Йованович
Українськими писанками Марі Йованович досі декорує не лише Великодні свята, але і – щороку – різдвяну ялинку. Одну з писанок дипломатка отримала у найважчий день своєї кар'єри – її намалювала однокласниця 10-річної Абігаль Гулки, яка загинула в автокатастрофі разом з батьком Ґреґорі Гулкою, американським працівником Посольства США в Україні. “Шість переїздів і 20 років по тому я все ще маю цю прекрасну бордову писанку, і щороку прикрашаю нею свою різдвяну ялинку на знак пам'яті про Абігаль і Ґреґа”.
Щодо колишнього президента США Дональда Трампа, який відкликав Йованович з посади головної дипломатки в Україні у 2019 році, авторка книги прокоментувала цей крок як “раніше немислимий напад на нашу демократію”.
Я бачила спроби нелегітимного захоплення влади в інших країнах, але ніколи не думала, що побачу щось подібне вдома.Марі Йованович
“Я бачила такі спроби нелегітимного захоплення влади в інших країнах, але ніколи не думала, що побачу щось подібне вдома”, - йдеться у мемуарах.
“У змові Трампа і Джуліані в Україні ми бачили нещадну, цілеспрямовану одержимість збереженням влади, відсутність моральних цінностей, сорому та ввічливості, приголомшливе ігнорування та неповагу до фактів, правди й досвіду”, - написала Йованович.
Дипломатка також “озброїлася” висловом Тараса Шевченка, коли поверталася з України після свого відкликання Трампом із посади. У розділі книги під назвою "I love Ukraine" авторка розповідає: “Я завершила [промову в Україні перед від'їздом до США, - ред.] чи не найвідомішим рядком великого українського письменника Тараса Шевченка: «Борітеся - поборете». Це була моя остання вказівка великій команді… Це також було нагадуванням мені самій. Я знала, що божевілля Джуліані-Луценка не закінчилося. Я не знала, до чого повертаюся, але я знала, що матиму ще одну битву в майбутньому. Я мала боротися далі. І я мала побороти, перемогти”.
Як повідомляв Голос Америки, раніше Йованович заявляла, що українські посадовці попереджали її про кампанію з заплямування її репутації з боку адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, а також колишнього українського прокурора Юрія Луценка. Мін'юст США у 2020 році перевіряв інформацію, подану у "фільмі-розслідуванні" консервативного телеканалу One America, де фігурував також Луценко. Фільм, як виявилося, містив чимало неточностей.
Йованович зацитувала і власну матір, яка радила їй: “Ти завжди надійся на краще, але готуйся працювати. Про всяк випадок. Бо ніколи не знаєш, що попереду”.
Як повідомляв Голос Америки, колишня посолка США в Україні Марі Йованович двічі свідчила в рамках розслідування Конгресу США, яке завершилось винесенням рішення про імпічмент Дональду Трампу в Палаті представників.
За документами американської неурядової організації American Oversight, Державний департамент США тоді виступав проти свідчень Йованович, яка була діючою співробітницею відомства.
Сам Дональд Трамп, коли був президентом, звинувачував колишню посолку Йованович, що вона принаймні рік відмовлялась вішати офіційний портрет президента у посольстві США у Києві.
"Вона – не янгол", - розповідав Трамп каналу Fox News. - "Ця посолка, про яку говорять, що вона така чудова, не хотіла вішати мій портрет в посольстві. Вона не хотіла його вішати".
"Багато з того, що вона робила, мені не подобалось", - заявляв Трамп.
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- Голос Америки
Підозрюваного у поширенні секретної інформації Тейшейру можуть засудити на 15 років
Щодо підозрюваного у витоку секретної інформації 21-річного Джека Тейшейри висунули звинувачення за двома пунктами: несанкціоноване зберігання та передача інформації про національну оборону та несанкціоноване вилучення та зберігання секретних документів або матеріалів.
Під час короткого слухання Окружний суд США округу Массачусетс ухвалив рішення тривати підозрюваного під вартою до слухання щодо його затримання наступної середи.
Два закони, згадані у звинуваченні проти військовослужбовця Національної гвардії, звинуваченого в розголошенні секретних документів, стосуються захисту державної таємниці.
За їхнє порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, повідомили Тейшейрі у суді.
Президент Джо Байден закликав федеральні агентства посилити заходи безпеки після великого витоку секретних документів США.
«Поки ми все ще визначаємо важливість цих документів, я доручив нашому військовому та розвідувальному співтовариству вжити заходів для подальшого захисту та обмеження розповсюдження конфіденційної інформації, і наша команда національної безпеки тісно співпрацює з нашими партнерами та союзниками», — сказав Байден у заяві в п'ятницю, 14 квітня.
Міністр оборони США Ллойд Остін наказав «переглянути наші процедури доступу до розвідувальної інформації, підзвітності та контролю в рамках міністерства», щоб уникнути повторення подібних інцидентів.
Байден також вперше публічно похвалив ФБР за швидкий арешт підозрюваного.
«Я високо оцінюю швидкі дії, вжиті правоохоронними органами для розслідування та реагування на нещодавнє розповсюдження секретних документів уряду США», – сказав президент США у своїй п’ятничній заяві.
Підозрюваного у причетності до витоку секретних документів Пентагона у четвер заарештували федеральні слідчі, про це оголосив генеральний прокурор США Меррік Ґарланд.
Арешт стався після того, як Пентагон та інші державні служби заявили про початок слідства у цій справі та пошук особи, яка розповсюджувала таємну інформацію.
Президент США Джо Байден заявив у четвер, перебуваючи в Ірландії, що Сполучені Штати «наближаються» до пошуку відповідей щодо витоку секретних документів Пентагону. Він додав, що «не стурбований» розкриттям, бо там не було актуальних даних.
- Голос Америки
Маємо міцний альянс між ЄС та США - єврокомісар Джентілоні про так звану "стратегічну автономію" Європи
Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні під час конференції у Вашингтоні прокоментував низку заяв президента Франції Еммануеля Макрона щодо концепції "стратегічної автономії" Європи.
Йдеться про цитати інтерв'ю Макрона, що викликали критику та змусили Макрона роз’яснити свої слова і позицію детальніше.
На думку Джентілоні, Трансатлантичний альянс “зараз важливіший, ніж був кілька років тому”.
Посадовець запевнив: “Цікаво звертати увагу на невеликі відмінності, але загальна картина полягає в тому, що ми маємо міцний альянс між ЄС та США. І цей міцний альянс не означає, що ми не переслідуємо наші автономні економічні інтереси, що, звичайно, є нормальним і для нас, і для Сполучених Штатів”.
Джентілоні наголосив: “Думаю, ви не здивовані, що ми маємо різні погляди в Європейському Союзі”.
Щодо стратегічної автономії, Джентілоні зазначив, що економічними інтересами Європи є необхідність безпеки ланцюгів постачань, але це має бути зроблено, за його словами, саме у співпраці з партнерами.
Європа є відкритою, експортно орієнтованою економікою, яка отримала значну вигоду від глобалізації, а зводити торговельні бар’єри було б помилкою, вважає єврокомісар.
Після воєн світ стає більш роздробленим, непередбачуваним і менш безпечним. А тому Захід має залишатися єдиним і непохитним у підтримці України.Паоло Джентілоні
“Натомість ми повинні співпрацювати з нашими партнерами, щоб зробити глобалізацію безпечнішою, щоб побудувати сильніші та стійкіші ланцюги постачань”, - додав посадовець.
Він наголосив і на важливості співпраці з “глобальним півднем” та, зокрема, відзначив єдність європейських країн щодо санкцій проти Росії як “справді великий політичний результат”.
“Я був міністром закордонних справ Італії у час анексії Криму, і пам’ятаю, як важко було погоджувати навіть дуже маленькі пакети санкцій, не було одностайності [на відміну від нинішньої ситуації, - ред]”, - нагадав Джентілоні.
Він також додав, що після воєн світ стає “більш роздробленим, непередбачуваним і менш безпечним”. А тому Захід, на думку єврокомісара, має залишатися єдиним і непохитним у підтримці України.
“Я вважаю, що це [війна і її наслідки, - ред.] не останній цвях у труну багатосторонності й глобалізації. Економічна взаємозалежність залишається потужною силою, але глобальні виклики вимагатимуть нових форм міжнародного співробітництва. Багатополярність відкриває можливості для різноманітних “геометрій” і альянсів на різні теми - економічну, екологічну, з подолання бідності, зміни клімату чи готовності до пандемії, тощо”, - припускає Джентілоні.
Посадовець виступав 13 квітня на зустрічі про геополітику та геоекономіку “Західна єдність, глобальна фрагментація?” у Школі передових міжнародних досліджень (SAIS) Університету Джонса Гопкінса у Вашингтоні.
- Голос Америки
Від вибуху на молочній фермі в Техасі загинуло 18 тисяч корів
Приблизно 18 тисяч корів загинули на молочному заводі South Fork в Техасі, неподалік міста Дімміт, повідомляє місцева влада.
Внаслідок вибуху, що стався ще в понеділок, постраждала одна людина, співробітниця ферми, яка нині перебуває у критичному стані.
Точна причина вибуху не повідомляється. Втім, за попередніми даними, вибух міг статися через перегрів обладнання, що спричинило спалах метану. Інцидент розслідує пожежна служба штату, яка поки не надає коментарів.
Збитки лише від втрати худоби обчислюються у 36 мільйонів доларів, приблизно по 2 тисячі доларів за корову.
У містечку Дімміт проживає близько 4000 осіб. За словами працівників молочної промисловості, члени громади в цьому сільськогосподарському регіоні були шоковані масштабом руйнувань і об’єдналися, щоб доставити обід і вечерю постраждалим фермерам.
Уповноважений з питань сільського господарства Техасу Сід Міллер заявив, що це була найбільша пожежа в хліві для великої рогатої худоби в історії Техасу.
Газета New York Times уточнює, що нічого подібного не було не лише в історії Техасу, але й у США, принаймні за останні два десятиліття.
За даними Інституту добробуту тварин, некомерційної організації, яка відстежує умови утримання свійських тварин, цей епізод став найбільшою масовою загибеллю великої рогатої худоби внаслідок пожежі з 2013 року, коли організація почала вести облік таких подій.
Як повідомляє NYT, посилаючись на дані організації, протягом 20 років понад шість мільйонів тварин загинуло під час пожеж в корівниках, які були викликані переважно несправностями електрики. Але менше 1% жертв тварин становила велика рогата худоба, уточнює організація.
Однак худоба масово гинула за інших обставин, мовиться у повідомленні. Наприклад, у 2016 році хуртовина вбила понад 35000 дійних корів у Техасі, а наступного року фермери у Каліфорнії втратили свої стада та засоби до існування через лісові пожежі.
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Китай запевняє, що не продаватиме зброю жодній зі сторін на війні в Україні
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Пекін не продаватиме зброю жодній зі сторін війни в Україні. Посадовець також додав, що Китай регулюватиме експорт товарів подвійного призначення - цивільного та військового.
"Щодо експорту військової продукції Китай дотримується розважливої та відповідальної позиції", — сказав глава МЗС Китаю під час пресконференції із німецькою колегою Анналеною Бербок, яка зараз відвідує Китай. - "Китай не надаватиме зброю відповідним сторонам конфлікту, а також керуватиме та контролюватиме експорт товарів подвійного призначення, відповідно до законів і правил".
Раніше в країнах Заходу висловлювали занепокоєння, що Китай може продавати смертоносне озброєння Росії.
Цінь Ган додав, що Китай готовий допомогти у пошуку мирного вирішення військового конфлікту в Україні.
Глава МЗС Німеччини закликала Китай як постійного члена Ради Безпеки ООН вплинути на Путіна і допомогти припинити війну.
“Мені доводиться дивуватись, чому позиція Китаю досі не містить заклику до агресора, до Росії, припинити війну", – сказала вона.
"Ми всі знаємо, що президент Путін має можливість зробити це в будь-який час, і люди в Україні не хотіли б нічого більше, ніж нарешті знову жити в мирі", - додала Анналена Бербок.
Як повідомляв Голос Америки, раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Китай намагається одночасно займати дві сторони. Він хоче, щоб його сприймали як того, хто намагається просувати мир, і водночас він продовжує підтримувати Росію різними способами.
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