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Компанію Дональда Трампа визнали винною в податковому шахрайстві
У вівторок компанію Дональда Трампа визнали винною в податковому шахрайстві у справі, порушеній окружним прокурором Мангеттена.
Обвинувальний вирок був винесений на другий день дебатів, які завершили судовий процес, в якому компанію Trump Organization звинувачували в співучасті в махінаціях топ-менеджерів щодо ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб за повязані з роботою пільги, такі як безкоштовна оренда квартир і розкішні автомобілі.
Прокурори Нью-Йорка розслідували справу колишнього президента та його бізнес три роки. У якості покарання Trump Organization може бути оштрафована на суму до 1,6 мільйона доларів — відносно невелика сума для компанії такого розміру, хоча засудження може ускладнити деякі з її майбутніх угод.
Дональд Трамп, який нещодавно оголосив, що знову балотуватиметься в президенти, заявив, що справа проти його компанії є частиною політично вмотивованого «полювання на відьом», яке проти нього ведуть демократи.
Сам Трамп не був звинувачений по цій справі, але прокурори стверджували, що він «точно знав, що відбувається». Трамп і юристи компанії це заперечують.
Справа проти компанії здебільшого була побудована на свідченнях колишнього фінансового керівника Trump Organization Аллена Вайссельберга, який раніше визнав себе винним у звинуваченнях у маніпулюванні бухгалтерськими книгами компанії та своїм власним компенсаційним пакетом для незаконного зниження своїх податків.
Вайссельберг дав свідчення в обмін на обіцяне прокуратурою п'ятимісячне ув'язнення.
Щоб засудити Trump Organization, прокурори повинні були переконати присяжних, що Вайссельберг або його підлеглий, старший віце-президент Джеффрі МакКонні, були членами «вищого керівництва», які діяли від імені компанії, і що компанія також отримала вигоду від його махінацій.
Під час судового процесу, який тривав місяць, юристи Trump Organization неодноразово заявляли, що «Вайсельберг зробив це для Вайссельберга». Вони стверджували, що виконавчий директор став шахраєм і зрадив довіру компанії. Вони стверджували, що нікого в родині Трампа чи компанії звинуватити не можна.
Хоча Вайcсельберг давав свідчення у якості свідка звинувачення, він намагався взяти відповідальність на себе, заявивши, що ніхто в сім'ї Трампа не знав, що він робив.
«Це моя особиста жадібність, яка призвела до цього», – заявив Вайссельберг.
Вайссельберг, який визнав себе винним в ухиленні від сплати податків на додаткові пільги в розмірі 1,7 мільйона доларів, засвідчив, що він і Макконні змовилися приховати цю додаткову компенсацію, вираховуючи їх вартість з його зарплати до оподаткування та подавши підроблену податкову форму.
Під час свого заключного слова прокурор Джошуа Стейнгласс спробував спростувати твердження, що Трамп нічого не знав про махінації. Він показав присяжним підписаний Трампом договір оренди оплаченої компанією квартири Вайссельберга, а також записку, підписану Трампом, яка дозволяє скоротити зарплату іншому керівнику, що отримав пільги.
«Містер Трамп прямо санкціонує податкове шахрайство», — стверджував Стайнгласс.
Разом з тим, проти колишнього президента Дональда Трампа триває окреме розслідування, яке веде окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг, який обійняв посаду в січні.
У цьому розслідуванні слідчі перевіряють, чи Дональд Трамп ввів в оману банки та інших щодо вартості своїх активів у сфері нерухомості, полів для гольфу та інших активів — звинувачення в рамках позову генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс проти колишнього президента та його компанії.
Окружна прокуратура також розслідує, чи були порушені будь-які закони штату, коли союзники Трампа здійснювали виплати двом жінкам, які стверджували, що мали сексуальні стосунки з Трампом кілька років тому.
Ближче до кінця свого перебування на посаді минулого року Венс доручив слідчим надати докази лаві присяжних для можливого висунення звинувачення Трампу. Однак після вступу на посаду Бреґ розпустив лаву присяжних, щоб надати справі новий поштовх.
У понеділок він підтвердив, що для розслідування було призначено нового головного прокурора.
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У Німеччині планували "державний переворот" за ймовірної участі росіян
У Німеччині під час проведення антитерористичної операції затримали 22 осіб. Це громадяни Німеччини, яких підозрюють в участі в терористичній організації. Ще трьох осіб, одна з яких має російське громадянство, затримали за підозрою у співпраці з угрупованням.
Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що підозрювані ймовірно планували збройний напад на державні установи.
За даними федеральної прокуратури Німеччини, близько 3 тисяч офіцерів провели обшуки в 11 із 16 федеральних земель у прихильників так званого “Руху громадян Рейху”. Ще одну особу затримали в австрійському місті Кіцбюель, та іншу - в італійському місті Перуджа.
Деякі члени руху відкидають післявоєнну Конституцію Німеччини та закликають до зміни влади. За даними прокуратури, вони нібито ще минулого року створили «терористичну організацію з метою повалення чинного державного ладу в Німеччині та заміною його на власну форму держави, яка вже була в процесі заснування».
За словами прокурорів, підозрювані хотіли досягати мети лише воєнними методами та силою. Деякі з членів групи здійснили конкретні приготування для штурму Бундестагу невеликою озброєною групою.
"Деталі (цього плану) ще потрібно дослідити, щоб визначити, чи можна когось із підозрюваних звинуватити в державній зраді”, - заявили прокурори.
Прокуратура ідентифікувала підозрюваних ватажків як Генріха XIII Р. R. та Рюдігера V. P., відповідно до німецьких правил захисту особистих даних. Видання Der Spiegel повідомляє, що перший - відомий 71-річний виходець із дрібної аристократичної родини, інший - 69-річний колишній десантник.
Федеральні прокурори заявили, що Генріх XIII Р. R., якого планували призначити новим лідером Німеччини, контактував із російськими офіційними особами, аби домовитися про новий порядок в країні після повалення німецької влади. У цьому йому нібито допомагала росіянка Віталія Б.
Однак прокурори уточнили: “На даному етапі розслідування немає жодних ознак того, що особи, з якими спілкувалися, відгукнулися на це прохання”.
Посадовець служби безпеки Німеччини заявив, що групою “керували фантазії про насильницький переворот і теорії змови”. За інформацією прокуратури, група вірила в “теорії змови, що складаються з наративів так званих “громадян Рейху”, а також “ідеології Qanon”. Прокурори додали, що учасники групи також вважають, що Німеччиною керує так звана «глибинна держава».
США ввели обмеження проти низки компаній за підтримку російського ВПК
Білий дім вніс 24 компанії та організації до списку експортного контролю за їхню підтримку військово-промислового комплексу Росії, ядерної програми Пакистану та за постачання електроніки іранським компаніям.
Міністерство торгівлі США повідомляє, що ці організації, розташовані в Латвії, Пакистані, Росії, Сінгапурі та Швейцарії, було додано через загрози національній безпеці та зовнішній політиці США.
Зокрема, серед компаній - Fiber Optic Solutions з Латвії, яка виробляє оптиковолоконні гіроскопи та інше обладнання, і російську AO Kraftway Corporation PSC, яка називає себе однією з найбільших російських IT-компаній і продає широкий спектр ІТ-рішень, включаючи виробництво обладнання.
Також у списку - 10 компаній у Пакистані та ОАЕ, які, на думку Білого дому, причетні до ядерних розробок Пакистану.
Після початку повномасштабної російської війни 24 лютого Білий дім значно розширив список експортного контролю, внісши туди компанії, що працюють на російський ВПК. Цей список значно ускладнює для таких компаній можливість отримати американські товари й складові.
Раніше Голос Америки повідомляв, що, за висновками експертів, Росія продовжила виробляти передові керовані ракети, незважаючи на західні санкції, які мали на меті позбавити її необхідних для цього компонентів. Це означає, що Москва знайшла способи придбати напівпровідники та іншу техніку, або ж у Росії були значні запаси компонентів до початку війни.
Комітет Сенату підтримав резолюцію про визнання дій Росії геноцидом проти українського народу
Резолюцію щодо визнання дій РФ геноцидом проти українського народу підтримали в комітеті Сенату із міжнародних відносин. Тепер докумет готовий до винесення на голосування у Сенаті.
Наразі дата голосування за документ не визначена. “Надалі це залежить від лідера демократичної більшості в Сенаті, сенатора Чака Шумера”, - пояснили в кометарі для "Голосу Америки" у прес-центрі співавтора резолюції, сенатора Джима Ріша.
«Путін своїми діями і словами неймовірно чітко дав зрозуміти, що його мета — знищити існування українського народу. Я на власні очі бачив його жорстокість в Ірпіні та Київській області. … Ми повинні й надалі робити все можливе, щоб підтримати український народ у його боротьбі за виживання», - йдеться в офіційній заяві сенатора-республіканця Джима Ріша.
«Злочини, скоєні проти українського народу під час незаконної та неспровокованої війни Путіна, суперечать численним міжнародним конвенціям, і можуть бути підсумовані лише як геноцид», - додає сенатор-демократ Бен Кардін.
«Український народ продемонстрував свою рішучість і здатність відбивати напади, які тривають, але невинні життя і надалі помиратимуть, поки Росія не зрозуміє наслідки їхніх мерзенних дій. Має бути відповідальність», - наголошує Кардін.
Резолюція засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України, йдеться в офіційній заяві співаторів докумету. А також закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу.
Докумет також підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення до відповідальності російських політичних лідерів і військового персоналу за агресивну війну, військові злочини, злочини проти людства та геноцид. Резолюція також закликає президента США застосувати санкції Магнітського “Global Magnistky” щодо осіб, відповідальних або причетних до російського геноциду в Україні.
Співавторами документу виступили сенатор-республіканець від штату Айдахо Джим Ріш та сенатор-демократ від штату Мериленд Бен Кардін.
Окрім них, документ також підтримали 14 інших сенаторів від обох партій. Зокрема, демократ Ричард Блюменталь, республіканець Роб Портман, демократка Джин Шахін, республіканець Ліндсі Грем та інші.
У Росії заяви західних лідерів про скоєння геноциду в Україні називають беззмістовними. Зокрема, голова ради провладної партії "Єдина Росія" заявляв, що звинувачення Росії в геноциді є "нікчемні з юридичної точки зору і брехливі за своєю суттю заяви".
Раніше західні аналітики заявили, що прихильники президента Росії Володимира Путіна дедалі більше використовують «геноцидну риторику», коли обговорюють українців та методи війни в Україні.
- Голос Америки
Російські війська окопуються під Білгородом. Частина росіян справді вірить у можливість українського нападу - британська розвідка
Росія готується до оборони своїх кордонів від українського наступу, про це повідомляє британська оборонна розвідка. У звіті Міністерства оборони Великої Британії зазначається, що у Білгородській області Росії, яка є прикордонною з Україною, почали копати окопи, а також «нові конструкції, ймовірно, більш складні системи, призначені для відбиття механізованого нападу».
Британські експерти додають, що 6 грудня 2022 року Білгородський губернатор оголосив про створення місцевих «загонів самооборони» для оборони від українського нападу.
Британська оборонна розвідка припускає, що цими діями російська влада намагається розпалити патріотичні почуття, але не виключає, що деякі російські керівники справді вірять у хибну, як наголошують експерти, можливість вторгнення українських військ на суверенну територію Росії.
Британські розвідники підсумовують, що «дефіцит стратегічної оцінки» є структурною проблемою російської влади, як демонструє початкове рішення Росії вторгнутися в Україну.
Британські експерти вважають, що в Росії може існувати неупереджений офіційний аналіз, але на політичні рішення впливає «схильність до групового мислення та політично доцільних висновків».
Дослідники з вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) погоджуються з висновками британських колег і додають, що, ймовірно, повідомленнями про підготовку до українського наступу в Росії готують ґрунт для майбутніх хвиль мобілізації.
Вашингтонські дослідники зауважують, що московські чиновники навіть розклеїли по місту рекламу "спецоперації", яку раніше аналітики бачили лише у віддалених районах влітку 2022 року під час кампаній з вербування волонтерів.
Однак плакатів виявилось недостатньо, щоб переконати російське населення записуватися у добровольці, як показала кампанія набору волонтерів протягом літа.
Як вважають дослідники ISW, Кремль стоїть перед складним завданням щодо контролю над російським інформаційним простором. З одного боку, йому потрібно оголошувати мобілізацію, а з іншого боку, її підриває критика спільноти військових блогерів.
Зокрема, засуджений нідерландським судом за збиття Малайзійського боїнга МН-17 Ігор Гіркін пише, що виходячи з його досвіду на передовій, російські війська страждають від «кризи стратегічного планування». Він пояснює це тим, що війська діють на полі бою за інерцією, і не мають ширшої стратегічної мети.
Говорячи про можливість другої хвилі мобілізації, експерти ISW вважають, що навіть якщо Путін офіційно оголосить війну Україні і проведе загальну мобілізацію, це не вирішить внутрішніх російських проблем на фронті.
Як пояснюють експерти, міністерство оборони Росії може одночасно навчати лише близько 130 000 призовників протягом двох років у мирний час. Після оголошення часткової мобілізації російське міністерство оборони доклало великих зусиль, щоб підготувати більшу кількість новобранців, але на це Кремлю знадобилося майже три місяці. Перші ж хвилі моблізіованих кидали на передову без підготовки та достатнього спорядження.
На думку експертів, «фальшиве оголошення Кремля про закінчення призову за мобілізацією 28 жовтня» є показником того, що Міноборони Росії визнає, що йому бракує можливостей проводити мобілізацію та тренування одночасно. Це відбувається, на думку аналітиків, тому що у Кремля відсутнє довгострокове стратегічне планування.
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