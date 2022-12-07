У вівторок компанію Дональда Трампа визнали винною в податковому шахрайстві у справі, порушеній окружним прокурором Мангеттена.

Обвинувальний вирок був винесений на другий день дебатів, які завершили судовий процес, в якому компанію Trump Organization звинувачували в співучасті в махінаціях топ-менеджерів щодо ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб за повязані з роботою пільги, такі як безкоштовна оренда квартир і розкішні автомобілі.

Прокурори Нью-Йорка розслідували справу колишнього президента та його бізнес три роки. У якості покарання Trump Organization може бути оштрафована на суму до 1,6 мільйона доларів — відносно невелика сума для компанії такого розміру, хоча засудження може ускладнити деякі з її майбутніх угод.

Дональд Трамп, який нещодавно оголосив, що знову балотуватиметься в президенти, заявив, що справа проти його компанії є частиною політично вмотивованого «полювання на відьом», яке проти нього ведуть демократи.

Сам Трамп не був звинувачений по цій справі, але прокурори стверджували, що він «точно знав, що відбувається». Трамп і юристи компанії це заперечують.

Справа проти компанії здебільшого була побудована на свідченнях колишнього фінансового керівника Trump Organization Аллена Вайссельберга, який раніше визнав себе винним у звинуваченнях у маніпулюванні бухгалтерськими книгами компанії та своїм власним компенсаційним пакетом для незаконного зниження своїх податків.

Вайссельберг дав свідчення в обмін на обіцяне прокуратурою п'ятимісячне ув'язнення.

Щоб засудити Trump Organization, прокурори повинні були переконати присяжних, що Вайссельберг або його підлеглий, старший віце-президент Джеффрі МакКонні, були членами «вищого керівництва», які діяли від імені компанії, і що компанія також отримала вигоду від його махінацій.

Під час судового процесу, який тривав місяць, юристи Trump Organization неодноразово заявляли, що «Вайсельберг зробив це для Вайссельберга». Вони стверджували, що виконавчий директор став шахраєм і зрадив довіру компанії. Вони стверджували, що нікого в родині Трампа чи компанії звинуватити не можна.

Хоча Вайcсельберг давав свідчення у якості свідка звинувачення, він намагався взяти відповідальність на себе, заявивши, що ніхто в сім'ї Трампа не знав, що він робив.

«Це моя особиста жадібність, яка призвела до цього», – заявив Вайссельберг.

Вайссельберг, який визнав себе винним в ухиленні від сплати податків на додаткові пільги в розмірі 1,7 мільйона доларів, засвідчив, що він і Макконні змовилися приховати цю додаткову компенсацію, вираховуючи їх вартість з його зарплати до оподаткування та подавши підроблену податкову форму.

Під час свого заключного слова прокурор Джошуа Стейнгласс спробував спростувати твердження, що Трамп нічого не знав про махінації. Він показав присяжним підписаний Трампом договір оренди оплаченої компанією квартири Вайссельберга, а також записку, підписану Трампом, яка дозволяє скоротити зарплату іншому керівнику, що отримав пільги.

«Містер Трамп прямо санкціонує податкове шахрайство», — стверджував Стайнгласс.

Разом з тим, проти колишнього президента Дональда Трампа триває окреме розслідування, яке веде окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг, який обійняв посаду в січні.

У цьому розслідуванні слідчі перевіряють, чи Дональд Трамп ввів в оману банки та інших щодо вартості своїх активів у сфері нерухомості, полів для гольфу та інших активів — звинувачення в рамках позову генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс проти колишнього президента та його компанії.

Окружна прокуратура також розслідує, чи були порушені будь-які закони штату, коли союзники Трампа здійснювали виплати двом жінкам, які стверджували, що мали сексуальні стосунки з Трампом кілька років тому.

Ближче до кінця свого перебування на посаді минулого року Венс доручив слідчим надати докази лаві присяжних для можливого висунення звинувачення Трампу. Однак після вступу на посаду Бреґ розпустив лаву присяжних, щоб надати справі новий поштовх.

У понеділок він підтвердив, що для розслідування було призначено нового головного прокурора.