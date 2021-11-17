Не толерувати російську загрозу для Києва і підтримати санкції проти Північного Потоку-2, закликають сенаторів їх колеги

Члени палати представників Конгресу США від Демократичної та Республіканської партій Марсі Каптур та Майкл Маккол закликали Сенат під час голосування за оборонний бюджет країни підтримати їхню поправку, яка передбачає санкції щодо Північного потоку-2.

Відповідну заяву законодавці оприлюднили у середу ввечері.

«Контрольовані Кремлем спроби поверхневої реструктуризації “Північного потоку-2 AG” аби підірвати правила ЄС, не повинні нікого обдурити. Цей проект газопроводу із російським шкідливим впливом потрібно зупинити раз і назавжди, а не просто відкласти. Нинішню загрозу для Києва та наших союзників із Центральної та Східної Європи не можна толерувати, особливо в час, коли російські війська та військова техніка накопичуються на кордоні з Україною”, - мовиться в заяві членів Палати представників США.

Напередодні регулятор нафтогазового ринку Німеччини зупинив сертифікацію газопроводу «Північний потік-2». За даними німецьких ЗМІ, урядова агенція вимагає від оператора газопроводу змінити дані щодо реєстрації. Щоб продовжити процес сертифікації, оператор має створити дочірню компанію, яка керуватиме німецькою частиною газопроводу.

Конгресмен-республіканець Майкл Маккол очолює комітет Палати представників із закордонних справ, а демократка Марсі Каптур співголова групи підтримки України у Конгресі. Раніше ці законодавці ініціювали поправку до закону про оборонний бюджет США, яка передбачає обовязкові санкції щодо компанії “Північний потік-2 AG”.

Палата представників у вересні проголосувала за оборонний бюджет разом з поправкою, тепер попрапку із санкціями має підтримати Сенат.

“Санкції щодо Північного потоку-2, які містяться у проекті оборонного бюджету, могли б запобігти введенню газопроводу в експлуатацію та послабили б контроль Кремля над європейським енергетичним ринком у час, коли Європа має справу з газовою кризою, яку створив Кремль. На кону - безпека наших трансатлантичних союзників, і відповідальність Сенату - діяти», - заявили конгресмен-республіканець Майкл Маккол та конгресвумен-демократка Марсі Каптур.

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