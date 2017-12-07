КНДР заявила, що можливість війни на Корейському півострові – це «очевидний факт»

Північна Корея заявила, що великі спільні навчання південнокорейських і американських військ зробили «вибух війни» на Корейському півострові «очевидним фактом».

Питання, яке ще залишається, це – коли вибухне війна? – сказав у четвер представник Міністерства закордонних справ КНДР у заяві, яку оприлюднило офіційне інформаційне агентство. Ми не хочемо війни, але не уникатимемо її».

Північнокорейський режив оприлюднив попередження в час, коли американські бомбардувальники B-1B пролетіли над Південною Кореєю в рамках навчань Vigilance Ace, які відбуваються цього тижня за участю сотень літаків, включно з незвичайно великою кількістю найновішого покоління літаків-невидимок.

Цьогорічні навчання проходять через тиждень після того, як Північна Корея випробувала нову потужну міжконтинентальну ракету, яка, на думку експертів, може досягти території Сполучених Штатів. Нова міжконтинентальна ракета – одна з кількох, запущених Пхеньяном разом з рядом ядерних випробувань – всупереч міжнародним санкціям.

Напруження на Корейському півострові спонукало високопоставленого представника ООН Джеффрі Фельтмана відвідати цього тижня Пхеньян для розмов з високопоставленими офіційними особами КНДР.

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