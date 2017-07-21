Південна Корея закликає КНДР прийняти пропозицію про зустріч військових представників обох сторін

Південна Корея закликала Північну Корею «негайно прийняти» її пропозицію про відкриття переговорів військових представників обох країн для зменшення напруження в прикордонному районі та можливого скасування ядерної програми КНДР.

Пхеньян ще повинен офіційно відповісти на пропозицію про зустріч військових представників і окремі розмови наступного місяця для відновлення тимчасових зустрічей родин, які були розділені під час Корейської війни у роках 1950-53.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило в п’ятницю, що стало важчим влаштувати зустріч, яку Сеул початково запропонував на 21 липня у Панмунджомі в зоні перемир’я на кордоні між обома країнами.

«Послаблення військового напруження між Південною і Північною Кореями та відновлення каналів військового діалогу – це негайне завдання для миру й стабільності на Корейському півострові, сказано в заяві.

Якщо висунута Сеулом пропозиція стане дійсністю, ці розмови були б першим міжкорейським діалогом від грудня 2015 року.

З того часу відносини між обома корейськами державами погіршилися з приводу поширення ядерної і ракетної програм КНДР.

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