Представники Пхеньяна і Сеула домовились про міжкорейський саміт наступного місяця

Наступного місяця відбудеться зустріч північнокорейського лідера Кім Чен Ина з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Дату зустрічі, 27 квітня, встановлено в четвер під час зустрічі представників обох корейських держав в селі Панмунджом у демілітаризованій зоні, яка відокремлює обидві держави з часу закінчення війни на Корейському півострові. Лідери обох країн мали зустріч лише два рази з часу поділу країни – у 2000 і 2007 роках.

Угоду про міжкорейський саміт досягнуто через кілька днів після того, як Кім Чен Ин прибув з несподіваним візитом до Пекіна. Це його перша міжнародна подорож з часу, коли він прийшов до влади у 2011 році після смерті свого батька Кім Чен Іра. Китай заявив, що в розмові з президентом Сі Цзіньпеном Кім Чен Ин підтвердив свою відданість денуклеаризувати Корейський півострів і розпочати переговорний процес з Південною Кореєю і Сполученими Штатами.

Посланники обох корейських держав матимуть чергову зустріч в наступну середу, 4 квітня, щоб остаточно обговорити деталі міжкорейського саміту.

Саміт відбудеться після року збільшеного напруження між Пхеньяном і Сеулом з приводу випробування Пхеньяном ядерної зброї і програми балістиячних ракет та воєнної риторики між Північною Кореєю і президентом Трампом. Відносини рішуче поліпшились після того, як президент Мун прийняв новорічну пропозицію КНДР додо участі команди країни в Зимових Олімпійських іграх.

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