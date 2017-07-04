США скликають Радбез ООН через випробування КНДР балістичної ракети

Редакція впливового видання The Wall Street Journal закликала США поставити за ціль повалення режиму Кім Чен Ина
Посол США в ООН Ніккі Гейлі вимагає негайного скликання Ради безпеки ООН через випробування Північною Кореєю балістичної ракети. Про це повідомляють американські дипломатичні джерела.
Сьогодні американські ЗМІ повідомили, що військові США вважають, що КНДР провела випробування двоступеневої міжконтинентальної балістичної ракети здатної завдати удару по території США.
Речник посла США в ООН Джонатан Вачтел заявив у Twitter, що представник США в Організації об'єднаних націй вимагає проведення засідання Радбезу у відкритому форматі.
У відповідь на інформацію про випробування КНДР балістичної ракети, що здатна нести загрозу США, редакція впливового видання The Wall Street Journal закликала США поставити за ціль повалення режиму Кім Чен Ина.
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