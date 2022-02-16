В уряді США заявили, що хочуть "дати людям послаблення" щодо захисних масок, повернутись до їх використання у разі потреби

Уряд США поки не змінює своїх рекомендацій щодо носіння захисних масок, але може зробити це щойно дозволятиме ситуація. Про це у середу заявила директорка Центрів з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США Рошель Валенські.

"Ми оцінюємо найважливіші фактори, виходячи з того, де ми знаходимося у цій пандемії, і скоро оприлюднимо вказівки, які будуть відповідати ситуації та заохочуватимуть заходи попередження тоді, коли вони необхідні найбільше для захисту громадського здоров' та наших лікарень. Ми хочемо дати людям послаблення щодо таких речей як носіння масок, коли відповідні показники покращаться, і пізніше мати можливість знову використати їх, якщо ситуація погіршиться", - заявила посадовиця.

Валенські наголосила, що маску важливо носити тим, хто має симптоми, або почувається зле, протягом 10 днів після отримання позитивного діагнозу щодо COVID-19, при контактах із хворими.

Як повідомила чиновниця, нині спостерігається зменшення кількості випадків захворювання, госпіталізацій, та смертей з COVID-19.



"Кількість випадків захворювання на "Омікрон" зменшується, і ми маємо стриманий оптимізм щодо нинішньої траєкторії", - заявила Валенські.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше в уряді США вказували, що захворювання на штам "Омікрон", як видається, протікає у легшій формі у порівнянні із попередніми штамами COVID-19.

У статті використано матеріали CNBC.