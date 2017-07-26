«Cумна новина» – Кремль про американські санкції

Запропоновані нові американські санкції проти Росії є дуже недружнім актом і сумною новиною для російсько-американських відносин та їхнього дальшого розвитку, повідомлено в середу в Кремлі.

Як повідомляє Reuters, Палата представників величезною більшістю голосів вирішила накласти нові санкції проти Росії і змусити президента Трампа просити дозволу у законодавців на будь-яке їх пом’якшення.

«Відношення до цього закону буде формуватися на основі вичерпного аналізу, і рішення про те, як реагувати, очевидно, буде винесене главою держави, президентом Путіним», сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков на брифінгу з репортерами».

«Тепер ми можемо сказати, що це скоріше сумна новина з точки зору відносин між Росією і США та їх дальшого розвитку. Це не менш сумне з точки зору міжнародного права і міжнародних торговельних відносин. Але зачекаймо до часу, коли це стане законом».

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