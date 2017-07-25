Конгрес США намагається обмежити негативні наслідки політики Трампа щодо Росії

Конгрес Сполучених Штатів, за всіма ознаками, готовий схвалити перший значний законопроект за нинішньої адміністрації, який, як пише видання The Washington Post у редакційній статті, буде чималим докором на адресу президента Трампа. Законопроект, який стосується санкцій проти режиму Володимира Путіна, унеможливить президенту Трампу змінити санції без згоди на це з боку законодавчого органу.

Це - різке, але необхідне рішення перед лицем незрозумілого вияву симпанії Трампа до Кремля та нескінченних питань про підтримку Трампа Росією під час виборчої кампанії.

Потребу заходів Конгресу підкреслила заява нового директора комунікації Білого дому Ентоні Скарамуччі в неділю, який так посилався на слова президента про втручання Росії у президентські вибори: «Може вони це зробили, може вони цього не зробили».

У розвідувальних агентствах США щодо цього немає ніяких сумнівів: Москва втручалася з наміром допомогти Трампу перемогти Гілларі Клінтон».

Відмова Трампа прийняти ці висновки і можливість, що він може відмінити санкції, накладені на Росію, за її втручання у вибори і за вторгнення її військ в Україну, довели до надзвичайної угоди у переважно поляризованому Конгресі – пише Washington Post.

За законопроект, який дає Конгресу право блокувати рішення президента щодо санкцій, у червні проголосували 97 законодавців-сенаторів, два – проти. Палата представників, за передбаченнями, прийме дещо відмінний закононопроект, але також з «блокадою проти можливих змін».

Частина законопроекту стосується також санкцій проти іранської ракетної програми і мореплавства в районі Північної Кореї, але найважливіша його частина стосуватиметься таки Росії. Якщо адміністрація Трампа захоче повернути Росії два об’єкти, які конфіскувала адміністрації колишнього президента Обами, і які використовувались для шпигунстької діяльності проти США, або полегшити санкції проти індивідувальних осіб чи компаній за їх причетність до вторгнення в Україну, президент буде змушений надіслати Конгресу звіт, у якому має засвідчити, що Росія вдалася до кроків, щоб припинити кібераатки, і що вона припинила намагатися підривати суверенітет України.

Цей законопроект, як підкреслює Washington Post, може мати деякі непередбачувані наслідки. Американська та європейська політика була основана на можливості пом’якшення санкцій, якщо Москва виконає умови мирної угоди (Мінські домовленості). Без перспективи пом’якшення санкцій Путін може вдатися до ескалації на сході України.

Представники європейських країн стривожені, що законопроект дозволить накласти санкції на компанії, які втримують партнерські відносини з Росією: будують трубопроводи, експортують газ і нафту… і погрожують відплатою. Тому американсько-європейські дії щодо Росії можуть виявитись складнішими.

Рішення Конгресу, як на це вказує редакційна Washington Post, дуже важливе. Воно надійшло після того, як виявилось, що вже не можна довіряти Трампу щодо захисту американських інтересів перед лицем російської агресії, коли він не виявив зацікавлення у припиненні російських кібератак, включно з атаками на виборчу систему, коли він - за ознаками - готовий повернути росіянам два «дипломатичні» об’єкти і припинити підтримку повстанським силам у Сирії. Чому Трамп вдається до цих кроків – дотепер не з’ясовано, але Конгрес правильно намагається обмежити негативні наслідки таких рішень, пише Washington Post.

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