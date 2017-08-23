США скоротили допомогу Єгипту з приводу незадовільного стану прав людини

У Каїрі відбулася зустріч радника президента Трампа Джареда Кушнера з президентом Єгипту Абдулом Фаттах аль-Сисі, а також з міністром закордонних справ Самехом Шоукрі.

Раніше повідомлялось, що зустріч з міністром Шоукрі була відкликана з приводу імовірного протесту у з’язку з рішенням США про скорочення допомоги країні. Опісля сказано, що зустріч була лише відстрочена.

Імовірний протест пов’язаний із скороченням на майже 100 мільйонів доларів економічної і військової допомоги і відстроченням допомоги на майже 200 мільйонів доларів на відськові потреби. Скорочення зроблено у відповідь на неспроможність Єгипту покращити стан справ у сфері прав людини і пом’якшити обмеження на громадські та інші неурядові організації.

Єгипетський уряд вдався до придушення організацій із захисту прав людини та інші громадські групи, які отримують іноземну допомогу. Деякі з цих організацій були активні у повстанні 2011 року, в результаті якого усунуто від влади колишнього президента Госні Мубарака.

Органи влади також арештували тисячі людей незабаром після усунення від влади президента Мохамммеда Мурсі. Серед ув’язнених більшість – ісламістські прихильники Мурсі, але були також світські та ліберальні активісти.

Міністерство закордонних справ Єгипту висловило жаль з приводу рішення США про скорочення допомоги, незважаючи на стратегічний характер відносин між обома країнами, та вважає це результатом відсутності розуміння важливості підтримки стабільності й успіху Єгипту.

Очолена Джаредом Кушнером делегація відвідує Каїр у рамках близькосхідних заходів сприяння ізраїльсько-палестинській мирній ініціативі.

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