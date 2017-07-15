Франція закликає Катар та арабські країни врегулювати дипломатичне протистояння

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан висловив занепокоєння з приводу погіршення відносин між Катаром і його арабськими сусідами та закликав усі сторони шукати способу закінчення дипломатичного протистояння.

Міністр мав зустріч з репортерами після розмов зі своїм катарським колегою Шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль-Тані в Досі в суботу.

Група країн, яка включає Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет, звинувачує Катар у підтримці тероризму і передала йому список із 13 вимог. Ще на початку червня вони розірвали дипломатичні відносини з Катаром.

У відповідь на це Катар заявив, що бажає вести з ними переговори, але не відмовиться від свого суверенітту.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон відвідав регіон цього тижня, але залишив його, за всіма ознаками, без досягнення значного поступу.

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