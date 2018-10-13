Зять Трампа ймовірно майже на сплачує податків завдяки пільгам - The New York Times

Зять президента Трампа, та старший радник Білого дому, Джаред Кушнер протягом кількох років ймовірно майже не сплачував федеральних податків, використовуючи податкову пільгу відому, як податкова амортизація. Остання збільшилась в останні роки, завдяки податковій реформі, за яку активно виступала Республіканська партія та сам Дональд Трамп. Про це йдеться у матеріалі видання The New York Times.

За інформацією видання, Кушнер, чиї статки оцінюються у понад 300 мільйонів доларів і який заробив мільйони на нерухомій власності своєї родини, протягом кількох років майже не сплачував федеральних податків.

При цьому видання відзначає, що ніщо не вказує на те, що Кушнер порушив закон.

Кушнеру вдалося зменшити суму податкових виплат, повідомляючи про амортизацію численних об'єктів нерухомості

Як повідомляють The New York Times, Кушнеру вдалося зменшити суму податкових виплат, повідомляючи про амортизацію численних об'єктів нерухомості, що є популярною податковою пільгою створеною для того, щоб враховувати зношування нерухомості з часом.

У 2015-му Кушнер, пише видання, отримав 1,7 мільйона доларів заробітної платні і при цьому прозвітував до податкової США про майже 8,3 мільйони доларів втрат через "значну амортизацію" нерухомості.

Як відзначає видання податкова реформа проголосована Конгресом у 2017-му році збільшила максимальну податкову пільгу у зв'язку із амортизацією з 500 000 доларів до одного мільйона.

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