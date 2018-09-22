Fortune: День «Д» у торговельній війні США та Китаю настане в понеділок

Вирішальний день у наростаючому протистоянні США та Китаю в сфері торгівлі вже наближається, пише Fortune. Цього понеділка мають вступити в дію митні тарифи на більш ніж 200 мільярдів доларів імпорту з Китаю до США.

Це перетворить обмін погрозами на правову реальність, наголошує видання.

Зі свого боку китайці оголосили, що у разі запровадження цих мит, вони невідкладно введуть еквівалентні мита на більш ніж 60 мільярдів доларів імпорту зі США до Китаю. В очікуванні таких заходів у відповідь Трамп вже оголосив про можливе запровадження мит на 267 мільярдів доларів імпорту китайських товарів.

Наразі додаткові мита стосуються лише 50 мільярдів доларів імпорту з кожного боку. Введення в дію наступних підвищень тарифів переведе суперечку у площину, де кожна країна вкористовує весь свій арсенал.

Де це зупиниться – питає видання. Мита на iPhone? Бойкот Китаю на товари зі США?

Якщо в понеділок цей "Рубікон" буде перейдено, то практично неможливо буде повернутись назад, попереджає видання.

Для Трампа питання торгівлі з Китаєм є вигідним, адже це гарний крок для підвищення популярності його партії на проміжних виборах до Конгресу.

Президент Китаю Сі Цзіньпін також хоче зміцнити свій імідж у протистоянні зі США.

Пекін вже скасував візит віце-прем’єр міністра Лью Ге, який мав прибути до Вашингтона наступного тижня з метою проведення торговельних переговорів, йдеться в статті.

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