Чи варто усунути Китай та Росію з Інтерполу?

Авторитарні режими мають стикатись з наслідками, якщо вони зловживають міжнародною правоохоронною системою. Про це йдеться в статті Bloomberg: "Призупиніть членство Китаю в Інтерполі".

Реагуючи на статтю, колишній посол США до Росії Майкл Макфол запропонував також призупинити членство Росії у цій організації.

"Якщо вже цим зайнялись, зробіть те саме і з Росією", - написав Макфол у Twitter.

Дискусія набула розголосу після повідомлень преси минулого тижня про те, що голова Інтерполу Мен Хунвей, буцімто, зник у рідному для нього Китаї, куди він поїхав із Франції з приватним візитом. Мен Хунвей раніше працював заступником міністра громадської безпеки Китаю та став президентом Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) в листопаді 2016 року.

У відповідь на запит Інтерполу, уряд Китаю заявив, що Мена було заарештовано за звинуваченнями у хабарництві та корупції. В понеділок китайські урядовці повідомили, що Мен пішов у відставку зі своєї посади у Інтерполі.

Біля 80 відсотків бюджету Інтерполу надходить із західних демократій, однак, авторитарні країни почали корумпувати цю організацію, заявляє автор статті в Bloomberg

"Лише подумайте, китайська влада, як видається, викрала президента Інтерполу. У відповідь, генеральний секретар агентство подав запит, щоб дізнатись як справи у президента. Де заклик призупинити членство Китаю в Інтерполі?" – обурюється журналіст.

Це, на думку спостерігача, є свідченням більш глибоку проблему з цієї установою. Біля 80 відсотків бюджету Інтерполу надходить із західних демократій, однак, авторитарні країни почали корумпувати цю організацію, заявляє автор статті.

Першою це почала робити Росія. Протягом останніх 10 років, коли західні правоохоронні органи почали приділяти більше уваги фінансовим злочинам російських олігархів, Кремль почав подавати "червоні запити" – запити на арешти та екстрадиції політичних опонентів. Про такі зловживання стосовно нього заявляв, зокрема, Вільям Браудер.

Інші маргінальні країни намагались наслідувати Росію, наголошує видання. Іран видавав "червоні попередження" стосовно дисидентів. Туреччина видавала "червоне попередження" на арешт критично налаштованого проти турецького уряду письменника. Китай видав "червоне попередження" стосовно лідера Світового конгресу уйгурів.

До цього часу, західні країни Інтерполу не бажали припиняти членство будь-якої країни. Ця практика має припинитись. Якщо Китай не побачить наслідків через те, що він зробив, постане питання доречності власне Інтерполу, пише дослідник.

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