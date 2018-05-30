Критик Кремля Браудер заявляє, що був затриманий в Іспанії за ордером з Росії

Бізнесмен Білл Браудер, який колись був найбільшим іноземним інвестором до Росії, а тепер активно критикує політику РФ і конфліктує з урядом Путіна, повідомив у середу, що його затримали на короткий час в Іспанії за ордером на арешт від Росії.

​«Щойно був заарештований поліцією Іспанії в Мадриді за російським ордером на арешт для Interpol. Їду до станції поліції зараз», - написав Браудер у Twitter.

Він розмістив фото, зроблене з поліцейської машини.

Браудер у Twitter згодом підтвердив, що його відпустила поліція і заявив, що Росія вже вшосте зловживала ордером Interpol з метою домогтись його арешту.

«Гарна новина. Іспанська національна поліція щойно відпустила мене після того, як генеральний секретар Interpol в Ліоні сказав їм не виконувати нового «червоного повідомлення» з Росії. Це вже вшосте Росія зловживає Interpol в моєму випадку», - заявив він у Twitter.

Речник прес-служби Interpol повідомив CBS News в середу, що «Браудер не є в червоному переліку Interpol, були запити зроблені раніше, але він не був у червоному переліку Interpol." Речник заперечив, що Браудер навіть перебуває в базі даних агентства.

Браудер також розмістив фото ордера у себе на сторінці у Twitter.

«Іронічно, що я опинився в Мадриді, щоб давати свідчення головному іспанському прокурору, який займається справами російської мафії Хосе Ґрінда про величезну суму грошей у справі Магнітського, яка перетекла до Іспанії. Тепер, коли мене відпустили, моя місія триває. Зараз зустрічаюсь з прокурором Ґріндою», - наголосив Браудер.

З середини 90-х до 2005-го року, фінансист Білл Браудер працював в Росії, де очолюваний ним фонд Hermitage Capital Management був одним з найбільших інвесторів у російську економіку. Юрист Браудера Магнітський виявив змову російських податківців та правоохоронців, щоб шахрайським чином вкрасти у платників податків 230 мільйонів доларів, спрямувавши дії проти компанії Білла Браудера Hermitage Capital. Коли Магнітський повідомив про це владу, проти Hermitage і Магнітського були висунуті звинувачення у шахрайстві. Магнітського заарештували і він загинув в слідчому ізоляторі у віці 37 років.

Браудер просував так званий «закон Магнітського», прийнятий в США. Він вважає, що найбільшим пріоритетом Путіна є зняти санкції, запроваджені в рамках цього закону, які наразі діють проти 44 росіян.

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