Міністр закордонних справ Латвії: необхідно розуміти механізм втручання Росії у виборчий процес

Під час зустрічі північноєвропейських і балтійських лідерів цього тижня в Лондоні міністр закордонних справ Латвії Едґарс Ринкевічс закликав Сполучені Штати зосередити свою увагу на тактиці втручання росіян у вибори.

Дуже важливим для всіх союзників США, сказав він, є розуміти механізм того, як кібератаку використовувати як інформаційну зброю для впливу на думки людей. Він сказав про це у зверненні до Конгресу США, щоб подвоїти масштаби розслідування російського втручання в американські вибори.

Ринкевічус покликався на проведене НАТО розслідування про вплив кампаній у Латвії і Естонії, які вказують, що російськомовні твіти, що висловлюють антинатовські настрої в обох країнах, відповідно в п’ять і дев’ять разів, найімовірніше походять від ботів.

Всі закони у цій сфері повинні бути розглянуті», сказав він.

Північноєвропейсько-балтійську зустріч у Лондоні запропонував британський міністр Борис Джонсон, який заперечив повідомлення, що дійсною причиною цього форуму було заручитися підтримкою для Великобританії з боку найбільш прихильних країн ЄС у час переговорів про Brexit.

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