У чому полягає політика президента Трампа щодо України? - думки експерта

Ще три роки тому політичний оглядач Тодд Вуд написав статтю, в якій, в основному, заявив, що «збройний конфлікт в Україні це не справа США, незалежно від того, наскільки ми хочемо допомогти народу, який бореться за свободу від Росії». На думку автора, люди, які наполягають на тому, щоб США витрачали свої багатства і проливали кров своїх громадян на території цієї «житниці Європи», просто не розбираються в історії і не розуміють можливих наслідків подібних дій.

«Росія ніколи не дозволить Україні повністю вийти з-під її впливу. Москва просто не вірить в те, що зможе вижити в разі, якщо Україна приєднається до НАТО», - пише оглядач.

Загибель американських чоловіків і жінок на українській землі Вуд називає злочином біблійних пропорцій.

Росія ніколи не дозволить Україні повністю вийти з-під її впливу. Москва просто не вірить в те, що зможе вижити в разі, якщо Україна приєднається до НАТО

Беручи це до уваги, «У чому ж тоді полягає суть політики президента Трампа щодо України?», - запитує Вуд у статті, опублікованій у виданні The Washington Times.

Аналітик зазначає, що нинішня адміністрація США нещодавно призначила спеціального представника щодо переговорів в справі української кризи. Курт Волкер, останнім часом, відвідує Європу і зустрічається із зацікавленими у вирішенні конфлікту на Донбасі сторонами. Цього тижня він виступив, можна сказати, з ультиматумом на адресу Росії - «зробіть рішення вийти із Східної України, бо в іншому разі…».

За словами Волкера: «Відносини між Росією і США важливі, і існуюча в Україні проблема буде цим відносинам шкодити». Щодо ролі Москви на Донбасі, він натякнув, що Росії доведеться прийняти «низку фундаментальних рішень».



Крім цього, міністр оборони США Джим Маттіс недавно відвідав військовий парад з нагоди Дня Незалежності України. В ході свого візиту до Києва він заявив, «будьте певні - США стоять з Україною…і не визнають анексію Росією Криму». Він також натякнув на можливість надання Україні летальних оборонних озброєнь. А на запитання про реакцію Росії на подібну провокацію, Маттіс відповів: «Оборонне озброєння не є провокацією, якщо ви тільки не є агресором».

Хоча оцінка Маттіса ситуації на сході України можливо правильна, це не виправдовує започаткування війни між Америкою та Росією через Україну.

Оборонне озброєння не є провокацією, якщо ви тільки не є агресором

Все це, як зазначає Тодд Вуд, може переконати пересічного спостерігача в тому, що Сполучені Штати на шляху до конфлікту з Москвою. До цього, пише він, «смерть закордонної політики, яку Трамп накреслив під час передвиборчої кампанії, зокрема, стосовно Росії, значно перебільшена.



Світ, уважає Вуд, просто недооцінює Дональда Трампа в тому, що стосується його політики щодо Росії.



«Пан Трамп - укладає угоди. По-моєму, він зараз веде переговори. І, так, ми є свідками «мистецтва укладання угоди» в дії. Пан Трамп дивиться далеко вперед. Він заздалегідь управляє ситуацією і проявляє терпіння, щоб дочекатися того моменту, коли буде отримано відомий йому кінцевий результат. Саме так він діє. Думаю, ми просто спостерігаємо представлення Кремлю жорсткої лінії, що завершиться укладанням угоди», - пише Тодд Вуд.



Президент США, за словами оглядача, любить діяти з позиції сили. Йому подобається мати на руках всі необхідні для укладення угоди карти. І це на відміну від некомпетентності і слабкості адміністрації Обами.



Оглядач переконаний, що війни з Росією не буде. Однак президент Трамп відстоюватиме безпеку і інтереси Америки та її союзників, пише Тодд Вуд, і при цьому він не стане проводити політику умиротворення, а укладе угоду, яка піде на користь Сполученим Штатам.

Такий сценарій Тодд Вуд називає перезавантаженням глобальної шахівниці - на користь Америки. На думку автора, президент Росії Володимир Путін свідомий того.

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