Невтомний Курт Волкер в Європі обговорює питання України

"США знову в грі за російсько-українським конфліктом, - відзначив Домінік Янковський, голова підрозділу з ОБСЄ та Східної безпеки Міністерства закордонних справ Польщі, коментуючи у Twitter інтенсивний розклад Волкера в Європі, який включає зустрічі з посадовцями Німеччини, Франції, Великобританії, ЄС та НАТО.

Оцінка Волкером конфлікту в Україні як війни в гарячій стадії знайшла підтримку в НАТО.

"Ми провели гарну зустріч в НАТО з Куртом Волкером вчора, який справедливо заявив, що насильство на сході України є війною в гарячій стадії, а не замороженим конфліком", - твітує представник Нідерландів в НАТО

Під час зустрічі з заступником генерального секретаря НАТО, Волкер обговорив питання безпеки на сході України, реформи, які проводить Київ, а також співробітництво з НАТО.

"Мені було приємно зустрітись з Куртом Волкером. Ми погодились, що ситуація на сході України та розбудова військової присутності в Криму викликають надзвичайне занепокоєння. Росія має поважати "Мінські домовленості", які є життєво необхідними для безпеки та стабільності України", - заявила заступник генерального секретаря НАТО Роуз Ґаттемоллер.

"НАТО продовжує надавати політичну та практичну підтримку Україні. Через десять різних трастових фондів, союзники НАТО виділили більше сорока мільйонів євро на підтримку України – в таких сферах як керівництво та контроль, кіберзахист та медична реабілітація", - йдеться в заяві НАТО стосовно зустрічі.

Питання відновлення територіальної цілісності України також було предметом обговорення Курта Волкера з посадовцями ЄС.

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