Тіллерсон і Порошенко на спільній прес-конференції закликали Росію дотримуватися Мінських домовленостей

Державний секретар США Тіллерсон і президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції в Києві закликали Росію дотримуватися Мінських домовленостей.

«Росія має здійснити перші кроки щодо безпеки включно з припиненням вогню. Ми не задоволені, що нема прогресу за Мінськими угодами», – сказав Тіллерсон.

Він висловив сподівання, що призначення Курта Волкера спецпредставником по Україні пришвидшить врегулювання ситуації в Україні.

"Радіо Свобода" транслювало прес-конференцію наживо з перекладом українською:

Президент України заявив, що ключовими вимогами Києва до Росії є припинення вогню на сході України, виведення окупаційних військ, контроль за кордоном, припинення залякування спостерігачів ОБСЄ, звільнення заручників.

Порошенко також заявив, що під час переговорів Тіллерсон запевнив його у тому, що питання Криму не зняте з порядку денного, і що санкції з Росії не будуть зняті без повернення Криму Україні.

У Держдепартаменті США раніше повідомили, що Тіллерсон під час свого першого офіційного візиту до Києва має намір підтвердити прихильність Вашингтона територіальній цілісності України й обговорити перебіг реформ в країні.

Разом із Тіллерсоном в Україну прибув новопризначений спеціальний представник США щодо переговорів з урегулювання ситуації в Україні Курт Волкер.

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