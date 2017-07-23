Делегація Держдепартаменту США на чолі з Куртом Волкером прибула на Донбас

Офіційна делегація Державного департаменту США, яку очолює спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, прибула у зону конфлікту на сході України. Про це 23 липня повідомив прес-центр української військової операції.

Згідно з повідомленням, у складі делегації перебувають спецпредставник Вашингтона Курт Волкер, посол США в Україні Марі Йованович, співробітник Держдепартаменту США Лейн Бал, військовий аташе при посольстві США в Україні полковник Пол Шмітт й інші посадові особи.

Раніше офіс прес-секретаря Державного департаменту США повідомив, що Волкер у п’ятницю вирушив з поїздкою, в рамках якої він відвідає Східну Україну, де зустрінеться з потерпілими від агресії Росії, і обговорить важливість безпеки для всіх українців.

У понеділок, 24 липня, він прибуде до Києва, де зустрінеться з чільними посадовцями, щоб обговорити шляхи відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Відтак він направиться до Парижа на зустрічі з чільними посадовцями Франції і Німеччини і обговорить із ними Мінський мирний процес і переговори в «нормандському форматі».

За повідомленням Держдепартаменту, згодом у Брюсселі Брюсселі, Волкер зустрінеться з чільними представниками ЄС і НАТО на тему вирішення конфлікту в Україні.

У середу, 26 липня, спецпредставник прибуде до Відня на зустрічі в Організації з безпеки і співпраці в Європі, щоб обговорити роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на сході держави.

Потім він їде до Лондона, де консультуватиметься про шляхи просування у справі України з британськими посадовцями.

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