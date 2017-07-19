Довгоочікуваний тизер українського мультфільму «Мавка. Лісова пісня» набрав в Інтернеті півмільйона переглядів за один день

Перший тизер українського мультфільму «Мавка. Лісова пісня» презентували у понеділок в Одесі, після чого ролик з’явився в соціальних мережах. Всього за одну добу відео подивилися близько півмільйона глядачів.

Розробка повнометражного мультфільму триває, реліз планується на 2019 рік. «Мавка. Лісова пісня» створюється за мотивами однойменної п’єси Лесі Українки, а також на основі українських міфів та культурних традицій. Експерти провідних етнографічних інституцій працюють у складі знімальної групи фільму над інтерпретацією українських міфів, легенд, звичаїв, обрядів та візуальної культури в унікальному анімаційному світі «Мавки».

«Наш тизер скоріше атмосферний, а не сюжетний, – говорить продюсер проекту Ірина Костюк. – Його завдання – занурити глядачів у незвичайний лісовий світ Мавки, познайомити аудиторію з головною героїнею, показати її магічний зв'язок із природою і заявити Мавкину Вербу. А також означити деякі унікальні «фішки» проекту: Мавкині тату у вигляді язичницьких рун, які починають світитися від чарівної музики Лукаша, унікальне вбрання, створене самою природою (а насправді ретельно продумане Ольгою Навроцькою) і, звичайно ж, музику від ДахиБрахи, засновану на народній українській пісні – веснянці. Цей саундтрек – один із головних компонентів нашого тизера, багато в чому саме завдяки йому вдалося передати автентичність і глибину душі всього майбутнього проекту. Ну і щоб було зрозуміло, що у фільмі буде і гумор, – у нас фігурує невеликий гег із Котожабом».

Європейська прем'єра тизера з великим успіхом пройшла в червні цього року на найбільшому кіноринку анімаційного контенту MIFA в рамках Анімаційного фестивалю в Ансі, Франція. Трішки раніше, у березні, мультфільм викликав фурор на іншій масштабній події у Франції – форумі Cartoon Movie. Там проект «Мавка. Лісова пісня» отримав схвальні відгуки та пропозиції співпраці від професіоналів з Європи. Багато з учасників назвали пітч «Мавки» найкращим із 50-ти проектів.

Про мультфільм уже тричі цього року писало провідне анімаційне видання Animation Magazine. Головна героїня мультфільму Мавка прикрасила березневу обкладинку журналу.

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