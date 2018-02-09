Шахрайство за допомогою секондхенду примусило культовий бренд США відмовитись від довічної гарантії

Американський виробник одягу для активного відпочинку та туризму L.L.Bean скасував довічну гарантію на свої товари, яка поширювалась на усі предмети виробництва даної компанії незалежно від їх віку та способу придбання.

Власники старих, придбаних на секондхенд-розпродажах, виробів намагаються отримати від компанії відшкодування повної вартості товару

Бренд L.L.Bean, який тривалий час був нішевим через дороговизну та якість, в останні роки набув широкої популярності за межами своєї традиційної аудиторії і став цікавити модників. Візитівкою компанії є водонепроникні чоботи із характерним візерунком на гумовій підошві та пізнаваним дизайном носка.

"Кожен дюйм легендарного чобота L.L. Bean виробляється на заводі у Брунсвіку, штат Мейн. Щодня у велетенському просторі всередині підприємства вручну зшивається 3 300 пар. При цьому автоматизація відіграє у процесу дуже малу роль", - писали про компанію NBC.

Пара класичних водонепроникних чобіт може коштує десь 130 доларів США.

Як повідомляли у цьому виданні, у 2017-му році компанія зіткнулась із безпрецедентним попитом на свої товари.

У п'ятницю компанія звернулась до своїх клієнтів із офіційним повідмоленням, що відтепер речі можна буде повертати лише протягом року за умови наявності чеку про придбання. Після цього терміну, компанія все одно докладатиме зусилля для вирішення проблем клієнтів, але заміни, чи повернення грошей не гарантує.

У зверненні компанія прямо заявила, що перегляд політики пов'язаний, серед іншого, із тим, що деякі власники старих, придбаних на секондхенд-розпродажах, виробів намагаються отримати від компанії відшкодування повної вартості товару.

​"Все більше, невелика, але зростаюча кількість наших споживачів тлумачить нашу довічну гарантію далеко за межами нашого задуму. Деякі вбачають у ній гарантію того, що продукт можна обмінювати без кінця, і очікують повернення грошей за сильно зношені продукти, які використовувались багато років. Інші - домагаються повернення вартості товарів, які вони придбали у третіх сторін, зокрема на розпродажах, влаштованих колишніми власниками, де речі продаються за копійки", - пожалілись у компанії.

Як відзначає NPR, в останні роки компанія вдалась до кроків, щоб сподобатись поціновувачам моди, які менше цікавляться активним відпочинком на природі.

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