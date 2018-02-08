Екс-посол США пояснив американцям, чому українці не можуть змиритись з анексією Криму

Екс-посол США у Росії Майкл Макфол використав аналогію із США, щоб пояснити американцям, чому українці не можуть змиритись із незаконною анексією Криму.

"Коли американці кажуть українцям бути більш прагматичними щодо Росії, мені спадає на думку, наскільки прагматичними були б американці, якби Китай анексував Гаваї, Канада вдерлась у штат Мейн, або якби Мексика підтримувала сепаратистів у Каліфорнії?", - відзначив Макфол у Twitter.

Макфол також встряг у суперечку із своїми читачами, деякі з яких поставили під сумнів твердження посла, наголошуючи на буцімто легітимності анексії.

"Анексія це анексія", - відзначив Макфол.

Макфола називають одним із архітекторів "перезавантаження" відносин між США та Росією за президентства Барака Обами. Дана політика, як вважають критики, створила сприятливі умови для посилення неоімперських апетитів Кремля.

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