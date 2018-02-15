Британія офіційно звинувачує Росію у кібернападі на Україну

Британське міністерство закордонних справ заявляє, що російські військові стоять за кібернападом із застосуванням комп'ютерного вірусу, який уразив Україну в червні минулого року.

“Ці атаки було замасковано під злочинну діяльність, але їхньою справжньою метою було підірвати функціонування організацій. Їхніми головними мішенями стали фінансові, енергетичні та державні сектори України. В силу свого невибіркового характеру цей вірус поширився далі, завдавши шкоди іншим європейським і російським компаніям”, - сказано у заяві.

Там підкреслено, що поширення наслідків нападу на підприємства у Європі і навіть у самій Росії стало результатом широкомасштабного застосування вірусної програми, яка отримала назву NotPetya.

Уряд у Лондоні заявив, що називає відповідальну сторону, аби підкреслити, “що Сполучене Королівство та союзники не будуть терпіти агресивної кібердіяльності”.

Попри офіційні заперечення з Москви, про російську причетність до кібернападів раніше також заявляли фахівці й представники спецслужб інших країн.

Представник британського міністерства оборони Ґевін Вільямсон сказав, що російський напад став ознакою нової епохи у засобах ведення війни, і що Британія має бути готова до відповіді.

Під виглядом шантажу

Вірус NotPetya - одна з багатьох зловмисних програм, які, поширюючись через Інтернет, вражають комп’ютери і вимагають сплатити викуп, погрожуючи знищенням інформації з комп'ютерної пам’яті.

Фахівці кажуть, що загальні збитки від нападу улітку минулого року сягають понад 1,2 мільярда доларів.

Окрім українських компаній та державних установ удару тоді зазнали кілька європейських компаній, які вели бізнес в Україні, зокрема голландська поштова компанія TNT, данська судноплавна фірма Maersk та британська хімічно-фармацевтична компанія Reckitt Benckister.

Прем’єр-міністр Тереза Мей у листопаді минулого року звинуватила Росію у використанні кібернападів разом з поширенням дезінформації і втручанням у вибори для підривної діяльності проти Заходу.

Російська зброя

Хоча офіційні представники Москви час від часу заперечують факт існування спеціальних підрозділів, призначених для ведення операцій у кіберпросторі, у ЗМІ просочуються дані про конкретні дії росіян.

У лютому 2017 року російська новинна агенція ТАСС повідомила, що міністр оборони Росії Шойгу під час виступу у російському парламенті оголосив про створення у збройних силах країни “військ інформаційних операцій”.

Згідно з повідомленням, він обіцяв, що нові підрозділи “будуть набагато ефективніші й потужніші, ніж усе те, що ми створювали раніше в напрямку, який називався контрпропагандою”.

“Пропаганда повинна бути розумною, грамотною та ефективною”, - сказав тоді російський міністр депутатам.

Дослідники вказують, що російські кібервійська, про створення яких в Росії неофіційно почали говорити ще 2012 року, навряд чи обмежені контрпропагандою, а поступово перетворюються на ударну силу в бойових інформаційних операціях.

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