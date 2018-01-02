Росія знову «імперія зла» - USA Today

Як докази своєї позиції газета наводить вторгнення Росії в Грузію і Україну, її дії в Сирії і втручання у вибори в США



Одна з провідних американських газет оголосила Росію новою «імперією зла», пославшись на агресивні дії Москви щодо Грузії і України, військову інтервенцію в Сирії і передбачуване втручання у президентські вибори в США в 2016 році.



У редакційній статті під назвою «Росія знову стала імперією зла», газета USA Today нагадала, що в 1983 році президент США Рональд Рейґан назвав Радянський Союз «імперією зла», попередивши про посилення глобальної загрози, яку становить СРСР, і необхідності протистояти їй.



«Історія повторюється, - йдеться в статті. - Росія сьогодні - це бліда версія комуністичного режиму, який остаточно розвалився в 1991 році. Однак російський президент Володимир Путін, який не приховує свого роздратування цим крахом, прагне повернути частину колишньої слави. Путінська стратегія знову зробити Росію великою є джерелом міжнародного хаосу».



Як докази газета наводить вторгнення Росії до сусідньої Грузії в 2008 році і в Україну в 2014 році, незаконну анексію Криму, російську військову операцію в Сирії, де вона «зміцнила позицію режиму Башара Асада і здійснювала злочини».



Видання USA Today також нагадало читачам, що ЦРУ, ФБР і АНБ прийшли до висновку, що Путін віддавав розпорядження про проведення кібер і пропагандистських атак «з метою вплинути на президентські вибори в США в 2016 році і підірвати довіру до американського демократичного процесу».



«Інші агресивні дії Росії включають продаж зброї Талібану в Афганістані і нафти - Північній Кореї», - вказує газета.



USA Today нагадує, що Рональд Рейґан закликав в 1983 році «уникати спокуси ... ігнорувати факти історії та агресивні пориви імперії зла».



«Через 35 років ці слова знову варті уваги», - резюмують автори редакційної статті видання USA Today.

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