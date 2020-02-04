Лукашенко: Росія намагається "цілуватись взасос зі США, але не виходить"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "потепління" у відносинах зі США.

Заява прозвучала через кілька днів після візиту до Мінська Державного секретаря США Майка Помпео. Сторони, серед іншого, обговорювали альтернативні джерела енергетичного імпорту для Білорусі, щоб домогтися поступок від Росії.

У вівторок Лукашенко сказав, що "період холоду" у відносинах між Мінськом і Вашингтоном завершився. "І нікому не треба в цьому напрямку нарікати, ридати й переживати. Ми налагоджуємо відносини із провідною імперією світу".

Держсекретар США Майк Помпео відвідував Білорусь минулої суботи, це перший візит у Мінськ представника Білого дому з 1994 року. На зустрічі із Олександром Лукашенком Помпео заявив, що американські енерговиробники готові надати за конкурентною ціною 100% нафти, яка потрібна Білорусі. За його словами, Вашингтон хоче допомогти країні зберегти енергетичний суверенітет.

"В Росії занепокоїлись. А що, ми більше зробили з Америкою, ніж Росія? Ви подивіться: вони взасос з ними намагаються поцілуватися. Не виходить, правда, але намагаються. Ми що, переживаємо? Ми радіємо за них, коли вони обіймаються і цілуються", - сказав Лукашенко.

Тим часом у вівторок стало відомо, що 7 лютого Лукашенко зустрінеться із Володимиром Путіним в Росії. Нещодавно Кремль зменшив енергетичні субсидії для Білорусі, наполягаючи, що країна повинна погодитися на більш тісну економічну і політичну інтеграцію, щоб і далі отримувати нафту і газ за зниженими цінами.

Два лідера двічі зустрічалися в грудні, проте не змогли залагодити розбіжності, тому з початку року Росія урізала поставки нафти в Білорусь.

Транзитне постачання російської нафти через територію Білорусі триває, проте білоруські НПЗ працюють на мінімальних потужностях. У минулому Білорусь отримувала значну вигоду за рахунок експорту нафтопродуктів, вироблених з дешевої російської нафти.

Уряд Лукашенка шукає альтернативні джерела поставок, і в минулому місяці Білорусь закупила партію нафти в Норвегії. У вівторок міністр закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічюс відвідав Мінськ, щоб також обговорити можливість поставок нафти.

На тлі напруги у відносинах з Росією Лукашенко в останні роки прагне налагодити відносини з Заходом. США і Євросоюз зняли частину санкцій на тлі звільнення політв'язнів в Білорусі.

Лукашенко скаржиться на тиск з боку Кремля, заявляючи, що деякі російські офіційні особи намагаються змусити Білорусь поступитися своїм суверенітетом.

У 1997 році Росія і Білорусь підписали договір про союз, який передбачає тісні політичні, економічні і військові зв'язки.

Деякі оглядачі побоюються, що Путін може домагатися об'єднання з Білоруссю як спосіб залишитися при владі нової союзної держави після того, як в 2024 році закінчиться його президентський термін.

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