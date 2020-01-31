Чого бракувало візиту Помпео до України? - думки американських оглядачів

Коментуючи візит Помпео до України, деякі американські оглядачі звертають увагу на відсутність домовленності про офіційний візит президента Володимира Зеленського до Білого дому, та брак призначення нового спеціального представника США в Україні - як на істотні прогалини.

Як відомо, у ході візиту до України державний секретар США Майк Помпео наголосив на непохитності підтримки територіальної цілісності та суверенітету з боку Сполучених Штатів Америки. Державний секретар США також назвав Україну "бастіоном між свободою та авторитаризмом".

"Помпео надіслав сигнал, що Трамп досі не готовий прийняти президента України Зеленського у Білому домі. Зеленський все ще не отримав зустрічі у Білому домі. Зеленський наголошував, що така зустріч надіслала би сигнал Москві", - твітує продюсер каналу MSNBC Кайл Ґріффін, коментуючи матеріал видання The New York Times про візит Помпео до Києва.

У Києві Помпео заявив, що візит Зеленського до Вашингтона відбудеться у "правильний час".

Відсутність повідомлення про призначення нового спеціального представника США в Україні привернула увагу віце-президента аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace Ендрю Вейсса.

"У Києві сьогодні Помпео не назвав наступника Курта Волкера. Послаблені дипломатичні зусилля США (щодо України - прим. ГА) це чергова серйозна послуга Москві. Це подальший доказ відходу від політики підтримки України, якої США дотримувались після 1991-го року", - твітує Вейсс.

Напередодні візиту Помпео до України Державний департамент оприлюднив інформацію про те, що з 2014-го року США надали Україні допомогу на загальну суму у понад 3 мільярди доларів, а також 1 мільярд доларів позикових гарантій.

У виданні The Daily Beast, коментуючи візит Помпео до України, звернули увагу на те, що державний секретар США не знайшов часу для зустрічі із ЛГБТ активістами.

"Мало кому в українському суспільстві більше потрібна підтримка США, але державний секретар США не знайшов часу для зустрічі із будь-ким із лідерів ЛГБТ спільноти", - пише видання.

Нагадаємо, що Помпео з 29 січня по 4 лютого відвідує Великобританію, Україну, Білорусь Казахстан і Узбекистан.

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