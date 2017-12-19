Лист Саакашвілі до Порошенка викликав сміх через почерк політика

Західні журналісти, які виствітлюють події в Україні, поіронізували над листом Міхеїла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка. Зокрема почерк опозиційного політика викликав асоціації із листами дітей до Санта Клауса.

Лист опозиційного українського політика, критика корупції у владі, екс-президента Грузії опублікував 19-го грудня прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко. У листі Саакашвілі зізнався, що допускав і допускає багато політичних помилок.

Почерк Саакашвілі розсмішив Шона Вокера, кореспондента британського видання The Guardian у Москві.

"Так мабуть виглядає зворотній бік листа Саакашвілі до Порошенка", - відписав з приводу листа у Twitter Вокер, додавши дитячий малюнок.

"Якби у мене був такий почерк, я б може друкував листи на комп'тері", - також прокоментував журналіст, - "Схоже, що писали у маршрутці... у мене і самого поганий почерк, але якби я сам писав обуреного листа Путіну чи Терезі Мей, то принаймні писав би рівно..."

Лист не пройшов непоміченим і з боку Джона Фішера, кореспондента британського Бі-Бі-Сі у Києві. Останній не оминув увагою почерк Саакашвілі, але висловив здивування власне змістом листа.

"Ні, це не лист до Санта Клауса написаний в останню хвилину. Це написаний Саакашвілі від руки, навдивовижу примирливий лист президенту України, в якому він закликає до деескалації ситуації", - твітує про лист Саакашвілі Фішер.

Раніше колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер заявив, що антикорупційних рух в Україні мав би очолити українець та відзначив, що спадок Саакашвілі у Грузії був суперечливим, через використання Саакашвілі недемократичних методів боротьби з опозицією під час перебування при владі.

"Я думаю, що його протистояння з українською владою йде на користь лише Кремлю. Я не думаю, що це добре для українського громадянського суспільства, чи для верховенства права. Є чимало достойних українців, які могли би очолити боротьбу з корупцією, і я думаю, що вони і мають це зробити. Це велике та серйозне питання. Саакашвілі правильно ідентифікував проблему, але він не є тою людиною, яка має уособлювати цей рух", - відзначив в інтерв'ю Грузинській службі "Голосу Америки" Майкл Карпентер, колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті.

Як повідомляє "Українська правда", 17 грудня Саакашвілі після участі в "Марші за імпічмент" та виступу на віче в центрі Києва заявив, що у Жовтневому палаці на вул. Інститутській буде облаштовано "координаційний штаб". Після цього учасники "Маршу... " прорвалися до зали Жовтневого палацу, де тривав концерт. Сам Саакашвілі заявив, що не закликав учасників акції до захоплення Жовтневого палацу. Пізніше він сказав, що РНС повністю відмежовується від штурму та закликав покарати провокаторів.

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