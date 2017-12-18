Манери Саакашвілі викликали осуд у західних оглядачів

Це вказує на те, наскільки Саакашвілі не розуміє українську політику

Напориста манера спілкування колишнього президента Грузії, опозиційного українського політика Міхеїла Саакашвілі, не пройшла непоміченою серед західних коментаторів та журналістів, які висвітлюють події в Україні.

"Новий день і знову Саакашвілі маскулінно бодається з кимось. Неприємно на це дивитись", - так Джерард Тоул, професор політології університету Вірджинії прокоментував візит Саакашвілі до ГПУ у понеділок 18-го грудня.

Як повідомляє "Українська правда", Саакашвілі прийшов до Генеральної прокуратури за викликом, але свідчень не дав. Його адвокат Руслан Чорнолуцький заявив, що слідчі Генпрокуратури не мають повноважень, адже слідчим органом визначено слідчий відділ Служби безпеки України.

У ході візиту Саакашвілі демонстративно зверхньо спілкувався з процесуальним керівником Олександром Говорущаком, сказавши останньому, серед іншого, "стулити пельку".

Новий день і знову Саакашвілі маскулінно бодається з кимось. Неприємно на це дивитись

Раніше Саакашвілі публічно вилаяв Германа Приступу, керівника Шевченкіського управління поліції у Києві, коли працівники поліції перешкодили прихильникам Саакашвілі встановлювати сцену для акції на Хрещатику. Саакашвілі, як видно на відео, запитав Приступу, чи той напідпитку. У відповідь почув запитання, чи він вже уколовся. Подальше спілкування чоловіків також йшло на підвищених, зустрічних курсах.

"Ось обличчя цієї влади. Як чіп п'яний донецький поліцейський, з характерним прізвищем Приступа, колишній глава поліції Горлівки, якого тепер чомусь призначили главою поліції Шевченківського району Києва, намагався завадити нам ставити сцену для акції на Хрещатику. А ще, між іншим, обізвав мене наркоманом, у кращих традиціях московської пропаганди. Гей ви там на Банковій, нікого крім донецьких ментів для ваших цілей не можете знайти?" -, заявив пізніше Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook.

Саакашвілі може писати книжку "Як втратити друзів та відштовхнути від себе людей

Як відомо, Приступа разом з керівником міліції у Горлівці Андрієм Крищенком у 2014-му році відбивав напад сепаратистів на будівлю міськуправління міліції. Чоловіків тоді за це жорстоко відлупцювали. Крищенко пізніше став начальником Головного управління Національної поліції у м. Київ.

"Саакашвілі викрикує різні образи на "донецького мєнта", який за словами Саакашвілі, п'яний/ непатріотичний/ радянський, а це той самий правоохоронець, якого майже забили на смерть сепаратисти у Горлівці. Бідний чолов'яга", - твітував про красномовство Саакашвілі Шон Вокер, кореспондент видання The Guardian у Москві.

"Перед лицем агресивної юрби та без будь-яких наказів із Києва мало хто з командирів насмілювався протистояти підтримуваним Росією сепаратистам, які захоплювали бази у Криму та у східній Україні в 2014-му році", - твітує про Приступу відомий західний журналіст Саймон Островський, який працював на сході України з каналом Vice на піку конфлікту там.

"Саакашвілі може писати книжку "Як втратити друзів та відштовхнути від себе людей", - твітує про той самий інцидент Крістіан Борис, кореспондент низки канадських видань в Україні.

"Це випадок розлетівся по соцмережах України і дуже шкодить Саакашвілі. Це вказує на те, наскільки Саакашвілі не розуміє українську політику", - поділився думкою щодо випадку Александр Кларксон, експерт-міжнародник викладач Королівського коледжу у Лондоні.

"Поганий вийшов ПіАр для Саакашвілі", - твітує Метью Купфер, журналіст Громадського.

Як відомо, Генпрокуратура стверджує, що Міхеїл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту. Екс-президенту Грузії інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

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