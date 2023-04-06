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- Голос Америки
Східний фланг НАТО потребує значного посилення – заступник міністра закордонних справ Литви
Литва прагне збільшення присутності НАТО до рівня бригади і працюватиме над цим питанням до і під час саміту Альянсу у Вільнюсі. Про це в інтерв’ю журналісту Української служби Голосу Америки Андрію Гетьману заявив заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас.
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На питання, чи достатньо міцним є східний фланг НАТО, і чи матиме Альянс достатню кількість військ, щоб попередити гіпотетичний напад Путіна, посадовець відповів: «У певному сенсі, процес триває. Хоча, незважаючи на збільшення активності та збільшення присутності, досі немає розгортання на рівні бригади – у постійному форматі або на основі ротації. Отже, це те, над чим нам потрібно буде працювати до саміту та під час саміту. Ми бачили досить значне посилення присутності НАТО в Польщі та Румунії, але на північ від Сувалкського коридору, на північ від цієї 90-кілометрової смуги між Калінінградом і Білоруссю, через яку Литва та решта балтійських країн з’єднані з НАТО – там потрібна значно більша присутність, нам потрібна протиповітряна оборона, нам потрібна берегова оборона та військові на землі».
Як повідомляв раніше Голос Америки, у четвер сейм Литви одностайно ухвалив резолюцію, яка закріплює прагнення Литви щодо саміту НАТО у Вільнюсі.
Документ наголошує на необхідності значного посилення оборони та стримування в Балтійському регіоні та на всьому східному фланзі НАТО, а також збільшення сухопутних сил союзників, які постійно дислокуються в Литві, до рівня бригади. Прийнята резолюція також закріплює прагнення зміцнити інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, включаючи засоби протиповітряної оборони в Литві та в усьому регіоні, а також прагнення забезпечити готовність прийняти війська союзників у країні.
Крім того, резолюція містить положення, яке закріплює необхідність запросити Україну до Альянсу у ролі держави-членкині.
«Ми проти сірих зон безпеки, ми хочемо довести хибність тези про те, що Росія має право вето на членство України. Ми думаємо, що Україна сприятиме нашій безпеці, зробить НАТО сильнішим», – наголосив, представляючи проект резолюції у парламенті Голова парламентського комітету у закордонних справах Жиґімантас Павільоніс.
Тим часом у четвер стало відомо, що США проведуть масштабні щорічні військові навчання Defender 23 у Європі та Африці за участі 26 країн-союзників. Про це повідомила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх. Маневри стартуватимуть 22 квітня й триватимуть майже два місяці, участь у них візьмуть 9 тисяч військовослужбовців США та близько 17 тисяч військовиків з інших держав, зокрема ЄС, Великої Британії, Молдови, Румунії, Вірменії та Грузії. Маневри "покликані продемонструвати здатність американських військ швидко розгортати надійні війська та обладнання, щоб гарантувати союзникам стримування тих, хто може загрожувати миру в Європі, та захист континенту від агресії" і показати "здатність вести широкомасштабні наземні бойові операції на кількох театрах бойових дій на підтримку НАТО", повідомляє Міноборони США.
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- Голос Америки
Фермери у Європі протестують через падіння цін на зерно у зв'язку з імпортом з України
Фермери зі сусідніх з Україною держав протестуть проти завезення українського зерна, яке знижує ціни на їхню продукцію.
За допомогою тракторів перекрито рух транспорту через прикордонні пункти на кордоні між Румунією та Болгарією – такий протест влаштували фермери, намагаючись перешкодити українським вантажівкам із зерном, повідомляє CNN із посиланням на місцеві ЗМІ.
Фермери зібралися 7 квітня і перед Представництвом Євроуомісії у румунській столиці з постерами і хлібом в руках.
Протести і блокування КПП мають на меті домогтися компенсацій від Єврокомісії, оскільки імпорт українського зерна, яке є дешевше, ніж європейське, знизив внутрішні ціни та вдарив по продажах місцевих виробників, пояснює CNN.
Голос Америки уже повідомляв, що країни Східної Європи занепокоєні через дешеве зерно з України. Єврокомісію просили відстежувати український експорт - з таким проханням звернулися Румунія та Польща.
Роздратування фермерів зросло цього тижня - інформує CNN - після того, як Єврокомісія оголосила проект рішення про продовження безмитного та неквотованого імпорту українського зерна до червня 2024 року, що спонукало міністра сільського господарства Польщі Генрика Ковальчика піти у відставку.
«Болгарія солідарна з Україною, але на аграрному ринку створюється локальний надлишок, тому що замість експортних коридорів наші країни стають складами», – цитує CNN повідомлення на сайті Міністерства сільського господарства Болгарії із заявою міністра Явора Гечева.
CNN нагадує, що Україна називають «житницею Європи» завдяки значним обсягам зерна, яке вона виробляє. А через блокування чорноморських портів Росією після початку її повномасштабного вторгнення Україна транспортує частину зерна саме через Європу до кінцевих пунктів призначення.
Задля протидії загрозам глобальній продовольчій безпеці Європейська комісія створила так звані «смуги солідарності» для сприяння експорту зерна. Комісія також тимчасово скасувала мита та квоти на український експорт. За даними європейської асоціації фермерів Copa-Cogeca, це спричинило «великі ринкові викривлення» у сусідніх країнах.
У відповідь на занепокоєння фермерів З Болгарії, Польщі та Румунії Європейська комісія минулого місяця запропонувала заходи підтримки вартістю близько 61,3 мільйона доларів, «щоб компенсувати постраждалим фермерам економічні втрати через збільшення імпорту».
«Збої в торгівлі, спричинені російською агресією, не повинні відбуватися за рахунок фермерів із сусідніх країн», — йдеться в заяві Комісії.
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- Голос Америки
Армія Росії не досягне рівня армії США – американський генерал про відверту розмову з російським колегою
За підсумками кількох візитів до Росії колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг назвав причини, чому російська армія не зможе досягнути рівня американських військ.
Про це колишній посадовець розповів під час однієї із зустрічей в рамках обговорень “Переналаштований світ: наслідки війни Росії проти України”, організованих програмою Російських та євразійських досліджень Університету Джорджа Мейсона.
Під час віртуальної зустрічі зі студентами універистету та ширшою аудиторією Гертлінг згадав про зустрічі з російським командувачем сухопутних сил, коли Гертлінг командувавав армією США в Європі. Після взаємних візитів і оглядин військового вишколу російський колега звернувся до нього із прямим запитанням: “Скажи мені, як я можу допомогти своїй армії стати такою ж хорошою, як твоя (американська, - ред)?”.
“Це питання мене вразило, - каже Гертлінг. – Я секунду подумав, а потім сказав, генералу: я не думаю, що ви це зможете. У вас корумпований уряд”.
Марк Гертлінг згадував, як в рамках побудови довіри між США і Росією після розвалу Радянського Союзу відбувалися взаємні візити на військові бази.
«Росіяни оглядали наші потужності у Європі, а ми відвідували Росію у рамках програми на кшталт “Партнерство заради миру”, що, правда, не мала надто успішного результату. Це була спроба зблизити США і Росію. Під час візиту до російських військ я дізнався чимало», – згадує генерал у відставці.
За його словами, програма 10-денного візиту була дуже насиченою, але його цікавили не тільки на навчальні заходи і демонстрація можливостей, але і умови життя військових у казармах, їхні навчальні бази, автопарки.
Це було більше шоу, аніж справжня підготовка військових
«У 2011 році, порівняно з трьома попередніми візитами, я бачив, що російська армія продовжує погіршуватися. Їхнє керівництво було поганим від молодшого рівня аж до старшого. Як і їхнє навчання», – вважає Гертлінг, який пояснює цим, зокрема, поразки російського війська в Україні.
Корупція і "дуже погана підготовка лідерства”
Крім того, Гертлінг назвав й інші причини - корупція всередині самої армії в Росії, коли посадовці “просто привласнюють гроші, виділені на оборону” та “дуже погана підготовка лідерства”.
Генерал-лейтенант додав, що на тренувальних майданчиках, які росіяни показали американським колегам під час візиту, була «показуха», а не реальні навчальні заходи.
"Це було більше шоу, аніж справжня підготовка військових", - сказав Гертлінг.
Він також наголосив, що в російській армії не придіяли достатньо уваги підготовці військових – фізичній і моральній. Більшість так звааних «елітних» військ не були професійними, їхньою головною мотивацією були вищі зарплати.
“Таким є моє ставлення до спецоперацій у російській армії. Вони кращі за деякі інші сили, але на мій погляд, це не дає їм багато переваг. Вони [російські військові, - ред.] здебільшого не кар’єрні чи професійні військові. Вони просто добровільно йдуть у спецпризначенці, щоб отримати додаткову платню. Тож не дивіться на них, як на еліту, якими ми їх завжди вважали”, - підсумовує генерал.
“Ви не є елітою лише тому, що кажете, ніби маєте елітні війська. Ще коли я був підполковником, мені довелося зустрічатися з деякими спецназівцями [з Росії, - ред]. Вони навіть близько не були елітою. Насправді вони були досить погані. З точки зору польової дисципліни зокрема”, – сказав колишній американський командувач.
Війна в Україні як підтвердження
Війна в Україні підтверджує це враження, каже Гертлінг. За його словами, доказами є і можливість десантної операції в Одесі на початку війни, яка так і не відбулася, а також матеріальні об’єкти, рештки обладнання, які привозять для аналізу із поля битви - усе разом вказує на недостатній рівень підготовки російських військ.
Вони просто добровільно йдуть у спецпризначенці, щоб отримати додаткову платню. Тож не дивіться на них, як на еліту, якими ми їх завжди вважалиМарк Гертлінг
Під час того ж виступу генерал Гертлінг, як повідомляв Голос Америки, висловив упевненість, що у результаті очікуваного контрнаступу України цієї весни українським військам вдасться звільнити значну частину української території, яку зараз окупували російські сили, але це буде надзвичайно складним завданням.
- Голос Америки
Російська кампанія зі знищення української енергетики провалилися – Міноборони Великої Британії
Зимова кампанія Росії, спрямована на знищення енергетичної системи України, з високою імовірністю провалилася, – вважає Міністерство оборони Великої Британії.
Як інформує британська військова розвідка, Росія завдавала ударів по об’єктах енергетики з жовтня 2022 року, але широкомасштабні атаки фіксувалися рідше, починаючи з березня 2023 року.
Натомість тривають удари меншого масштабу, котрі задіюють менш ніж 25 боєприпасів, але, вони, ймовірно, вони матимуть набагато менший вплив на енергетичну сферу, - вважають у Британії.
Британські аналітики прогнозують, що з настанням тепла ененргетична ситуація в Україні покращиться, а до наступної зими українська енергосистема буде краще підготовлена, бо робота ведетсья вже зараз.
Україна продовжує закуповувати трансформатори та інших критичні компоненти, але водночас транспортування та встановлення цих компонентів є серйозною логістичною проблемою, особливо високовольтних трансформаторів вагою щонайменше 100 тонн, вважають британські аналітики.
В “Укренерго” зимовий сезон 2022-2023 називають найважчим опалювальним сезоном в історії української енергосистеми.
Згідно з інформацією прес-служби установи, російські війська здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об’єктах. Понад 250 із них влучили у ціль, у результаті чого пошкоджено 43% магістральних мереж.
За даними “Укренерго”, 80% пошкодженої мережі відновлено. Її ремонтують у час, коли припинялися повітряні тривоги, і для цього працювали ремонтні бригади – це понад 1500 фахівців.
Світовий банк заявив, що пошкодження енергетичної інфраструктури разом із теплопостачанням та збитками, завданими вугільній промисловості станом на 24 лютого 2023 року можуть перевищувати 10 мільярдів доларів США.
Про це він заявив наприкінці минулого місця в оновленому звіті «Швидка оцінка шкоди та потреб в Україні» (Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment — RDNA2).
Україна готується знову стати експортером електроенергії
Світовий банк у звіті нагадує, що до початку війни Україна була експортером електроенергії, а енергетичний сектор відігравав ключову роль в економічному зростанні України, а також в її національній безпеці, і все більше підтримував мету країни модернізувати економіку.
Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький у ефірі українського телемарафону розповів, що дефіциту електроенергії на більшості території України наразі немає, ситуація натомість залишається складною у прифронтових регіонах.
Як повідомляв Голос Америки, заради економії енергії населенню роздано вже понад 15 мільйонів світлодіодних лампочок із 35 мільйонів, наданих Україні Європейським Союзом, сказав Кудрицький.
Тим часом, Україна готується відновити експорт електроенергії, якщо зебережеться профіцит генеруючої потужності - відповідний розпорядчий документ підписав міністр енергетики України Герман Галущенко.
«Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури», - цитує Германа Галущенка Міністерство енергетики України.
Раніше цього місяця США та ЄС домовились разом протистояти спробам дестабілізації енергетичного ринку у відповідь на російські загрози глобальній енергетичній безпеці. Відповідне рішення було оприлюднено у спільній заяві США та Євросоюзу 4 квітня, після засідання Енергетичної ради ЄС - США в Брюсселі.
Своєю чергою експерти вважають, що Україна може замінити Росію як головного партнера Європи в енергетиці. Про це йшлося нещодавно на дискусії між провідними американськими аналітиками у Вашингтоні під час конференції, організованій Фундацією "США-Україна" у співпраці з Посольством України у США.
- Голос Америки
Росія, ймовірно, стоїть за витоком таємних документів США – Reuters
За витоком кількох секретних військових документів США, опублікованих у соціальних мережах, ймовірно, стоїть Росія або проросійські елементи, повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційних осіб США.
Документи місячної давності з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом, схоже, були змінені, щоб зменшити кількість втрат, які понесли російські війська, заявили три офіційні особи США, з якими розмовляли кореспонденти Reuters у п’ятницю, додавши, що їхні оцінки є неофіційні та не залежать від розслідування самого витоку, який розслідує Міністерство юстиції та Пентагон.
Раніше про те, що за публікацією в соцмережах таємних документів стоїть Росія, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, інформація про «витік» даних із секретних документів західних союзників є «типовою грою російських спецслужб».
"Мета «зливів» секретних даних очевидна: 1. Відвернути увагу. 2. Посіяти сумніви та взаємні підозри. 3. Внести розколи… Це стандартна гра російських спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соцмережах, легалізуючи «злив", – написав Подоляк у твітері.
Про те, що у твітері і телеграмі з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо допомоги українським збройним силам перед запланованим контрнаступом, повідомила цього тижня газета New York Times.
Аналітики говорять, що зокрема, метою «витоку» було переконати громадськість у тому, що Росія зазнала значно менших втрат, ніж було вказано в попередніх оцінках західних експерів. Так, в одній з таблиць рівень російських втрат оцінюється в 17,5 тисячі вбитими, українських – в 71,5 тисячі, що суперечить даним Пентагону про майже 200 тисяч вбитих і поранених російських військовослужбовців та понад 100 тисяч вбитих і поранених українських військових.
У п’ятницю в інтерв’ю журналістці Української служби Голосу Америки Тетяні Ворожко Подоляк сказав, що «витік» є нічим іншим, як інформаційною операцією Росії і не становить ризик для планів Збройних сил України.
"Я не бачу взагалі в публікації цієї інформації, в тому числі зі спотвореною інформацією, якихось ризиків для тих сценарних планів, які напрацьовуються в Генеральному штабі України. Вони абсолютно точно не мають відношення до того, що буде працювати через місяць чи через певний час, коли будуть ці сценарії реалізовуватися на полі бою", - заявив Подоляк.
У п'ятницю прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв’ю телекомпанії CNN не прокоментував звинувавчення про можливву причетність Росії до витоку. Відповідаючи на запитання щодо витоку секретних документів, заявив, що у Росії "немає жодних сумнівів" у тому, що США та НАТО безпосередньо чи опосередковано залучені до конфлікту в Україні та до підготовки Вашингтоном та Брюсселем Збройних сил України до контрнаступу.
- Голос Америки
- Associated Press
Росія програла голосування у трьох органах ООН через Україну
Цього тижня Росія програла вибори до трьох органів Організації Об’єднаних Націй, що, на думку оглядачів, свідчить про те, що спротив її вторгненню в Україну, яке почалося понад рік тому, залишається сильним.
Голосування в Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР), що складається з 54 членів, відбулося після схвалення шести необов’язкових резолюцій проти Росії Генеральною Асамблеєю ООН, що складається з 193 членів. Остання — 23 лютого, напередодні першої річниці вторгнення — закликала Москву припинити бойові дії та вивести свої війська. Її було прийнято 141 голосом проти 7 при 32 утрималися.
Під час голосування в ЕКОСОР за місце в Комісії зі статусу жінок Росія зазнала гучної поразки від Румунії. Вона також програла Естонії, не ставши членом виконавчої ради агентства ООН у справах дітей ЮНІСЕФ. І вона зазнала поразки від Вірменії та Чехії під час таємного голосування за членство в Комісії із запобігання злочинності та кримінального правосуддя.
Після голосування в середу посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила: «Це чіткий сигнал від членів ЕКОСОР про те, що жодна країна не повинна обіймати посади в критичних органах ООН, коли вони грубо порушують Статут ООН».
Під час голосування за членів 14 комісій, рад і експертних груп, якими керує ЕКОСОР, Росія була обрана до Комісії соціального розвитку шляхом акламації – альтернативних кандидатів не було. Сполучені Штати та Велика Британія не подавали заявки своїх країн, заявивши, що вторгнення Росії порушує міжнародне право та територіальна цілісність України.
Росія також була обрана шляхом аккламації до Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.
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