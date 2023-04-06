Східний фланг НАТО потребує значного посилення – заступник міністра закордонних справ Литви

Литва прагне збільшення присутності НАТО до рівня бригади і працюватиме над цим питанням до і під час саміту Альянсу у Вільнюсі. Про це в інтерв’ю журналісту Української служби Голосу Америки Андрію Гетьману заявив заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас.

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На питання, чи достатньо міцним є східний фланг НАТО, і чи матиме Альянс достатню кількість військ, щоб попередити гіпотетичний напад Путіна, посадовець відповів: «У певному сенсі, процес триває. Хоча, незважаючи на збільшення активності та збільшення присутності, досі немає розгортання на рівні бригади – у постійному форматі або на основі ротації. Отже, це те, над чим нам потрібно буде працювати до саміту та під час саміту. Ми бачили досить значне посилення присутності НАТО в Польщі та Румунії, але на північ від Сувалкського коридору, на північ від цієї 90-кілометрової смуги між Калінінградом і Білоруссю, через яку Литва та решта балтійських країн з’єднані з НАТО – там потрібна значно більша присутність, нам потрібна протиповітряна оборона, нам потрібна берегова оборона та військові на землі».

Як повідомляв раніше Голос Америки, у четвер сейм Литви одностайно ухвалив резолюцію, яка закріплює прагнення Литви щодо саміту НАТО у Вільнюсі.

Документ наголошує на необхідності значного посилення оборони та стримування в Балтійському регіоні та на всьому східному фланзі НАТО, а також збільшення сухопутних сил союзників, які постійно дислокуються в Литві, до рівня бригади. Прийнята резолюція також закріплює прагнення зміцнити інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, включаючи засоби протиповітряної оборони в Литві та в усьому регіоні, а також прагнення забезпечити готовність прийняти війська союзників у країні.

Крім того, резолюція містить положення, яке закріплює необхідність запросити Україну до Альянсу у ролі держави-членкині.

«Ми проти сірих зон безпеки, ми хочемо довести хибність тези про те, що Росія має право вето на членство України. Ми думаємо, що Україна сприятиме нашій безпеці, зробить НАТО сильнішим», – наголосив, представляючи проект резолюції у парламенті Голова парламентського комітету у закордонних справах Жиґімантас Павільоніс.

Тим часом у четвер стало відомо, що США проведуть масштабні щорічні військові навчання Defender 23 у Європі та Африці за участі 26 країн-союзників. Про це повідомила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх. Маневри стартуватимуть 22 квітня й триватимуть майже два місяці, участь у них візьмуть 9 тисяч військовослужбовців США та близько 17 тисяч військовиків з інших держав, зокрема ЄС, Великої Британії, Молдови, Румунії, Вірменії та Грузії. Маневри "покликані продемонструвати здатність американських військ швидко розгортати надійні війська та обладнання, щоб гарантувати союзникам стримування тих, хто може загрожувати миру в Європі, та захист континенту від агресії" і показати "здатність вести широкомасштабні наземні бойові операції на кількох театрах бойових дій на підтримку НАТО", повідомляє Міноборони США.