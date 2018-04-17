Макрон: Європа розколюється на демократичні й авторитарні держави

Президент Франції Еммануель Макрон попередив у вівторок, що в Європі починається «громадянська війна» – поділ на демократичні й авторитарні держави.

У промові в Європейському парламенті у Франції він закликав 28 країн Європейського Союзу об’єднатися проти популістських, націоналістичних тенденцій, які загрожують ідеї Європи як опорного пункту ліберальної демократії. Він виступив з промовою в час, коли наступного року Великобританія вийде зі складу ЄС, в Угорщині та Італії перемогу на виборах здобули євроскептики-популісти, а між ЄС та Польщею продовжуються суперечки щодо незалежності юридичної системи.

«Як здається, в Європі маємо європейську громадянську війну, де наші відмінності та інколи національний еготизм, як здається, важливіший за те, щоб перед світом представити об’єднане лице, сказав Макрон, якому 40 років. – Видно захоплення антилібаралізмом, яке весь час збільшується».

Макрон заявив, для Європи, якій загрожує авторитаризм, відповіддю є не демократичний авторитаризм, але авторитет демократії».

Торік він виграв вибори у змаганні з крайнє правою, антиіммігрантських поглядів кандидаткою Марін Ле Пен і сприяв проєвропейським поглядам переед лицем популістських тенденцій в інших районах Європи.

Більшість законодавців вставанням і бурхливими оплесками привітали слова Макрона, націоналісти з Великобританії, Франціі та інших країн сиділи мовчки у своїх кріслах.

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