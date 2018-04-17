Журналіст, який писав про найманців у Сирії, помер після падіння з п'ятого поверху

Знайомий Максима Бородіна заявив, що за день до падіння він бачив озброєного чоловіка на балконі і людей у масках на сходовому майданчику

Російський журналіст, який недавно писав про загибель російських найманців у Сирії, помер після падіння з балкона своєї квартири в Єкатеринбурзі, розташованої на п’ятому поверсі.

32-річний Максим Бородін був знайдений на тротуарі під його балконом з серйозними травмами і доставлений в лікарню, де помер в неділю.

Про це повідомило інформагентство «Новий день», де він працював.

Місцева поліція заявила, що не бачить ознак вчинення злочину, але загибель журналіста стала приводом для спекуляцій серед його друзів і колег.

Друг Бородіна В'ячеслав Башков написав в Facebook, що за день до падіння Бородін зв'язався з ним через месенджер і повідомив, що бачив на балконі людини зі зброєю, а на сходовому майданчику – людей у камуфляжі і масках.

За словами Башкова, через годину Бородін подзвонив знову і сказав, що, ймовірно, помилився, припустивши, що мова йде про якісь навчання.

Бородін регулярно висвітлював гучні корупційні справи і злочини в Росії.

У лютому він написав статтю про російських найманців, загиблих у збройному зіткненні з американськими військами в районі Дейр-ез-Зора в Сирії.

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